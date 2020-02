DAČIĆ za Pravac: Kina je na braniku sveta od KORONAVIRUSA!

- U Kini se bore da im korona virus ne ugrozi društvene reforme i rast, jer je Kina druga ekonomija na svetu. Kina je na braniku sveta od virusa, da nije Kine i takvih mera predostrožnosti, sve bi bilo mnogo drugačije - rekao je Dačić.

Ministar je dodao da nije isključeno da je korona virus deo specijanlog rata protiv Kine i podsetio na paniku koja vlada u nekim zemljama gde je broj obolelih neuporedivo manji od onog u Kini.

- Kina je ozbiljno prisupila problemu i zahvaljujući rigoroznim merama već je 29,000 ljudi od 70,000 zaraženih izlečeno. To je veliki uspeh - naglasio je Dačić.

On je ukazao da se sve aktivnosti u Kini odvijaju planski i dodao da mu čak nije dozvoljeno da prošeta centrom Pekinga.

- Sve je planski, planski pristupaju problemu, zna se koliko ljudi ide na posao, koliko ne, ne možete da sretnete čoveka bez maske, iako kažu da ne mogu dobro da zaštite - rekao je Dačić.

Dodao je da na sastancima sa zvaničnicima nije bilo rukovanja, kao i da su im ponekad merili temperaturu koja je osnovni pokazatelj bolesti, ali samo u slučaju kada je iznad 38 stepeni.

"Kurtijeva odluka o taksama prevara"

Dačić je ocenio da je odluka kosovskog premijera o delimičnom ukidanju taksi na srpsku robu pokušaj prevare Albanaca koji stalno pokušavaju da nađu izgovore da ih ne ukinu takse. Dačić je rekao da je veoma važno da Priština prvo kaže da li ostaje pri preuzetim obavezama iz Briselskog sprazuma ili smatra da je sve što je potpisano ne važi. On je istakao da je kristalno jasan stav da takse moraju da budu ukinute u potpunosti. Dodao je da se ne bi usudio da komentariše dalji razvoj situacije i ocenio da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom predstojeće posete SAD imati niz veoma teških razgovora. Dačić je ukazao da je stav Amerikanaca o taksama i do sada bio jasan, da moraju biti ukinute, ali je nedostajala odlučnost u njegovom iskazivanju koju je uneo specijalni izaslanik Ričard Grenel. -Mi ne tražimo ustupke, pridržavaćemo se svega dogovorenog, ali je problem što Prisitna ništa ne preduzima, a Briselski sporazum je potpisan još 2013, a sada neće da kažu ni da li ostaju pri tome ili ne - rekao je Dačić. On je dodao da SAD nisu promenile svoj stav, ali da se promenila admnistracija i sadašnja Donalda Trampa ima malo fleksibilnij stav o tome da se ide do kompromisa, za razliku od prethodne demoratske, za koju je pitanje Kosova bilo gotova stvar.