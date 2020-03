Emisija 'HIT TVIT' NA TV PINK IZABRALA JE NAJVAŽNIJU OBJAVU NEDELJE: Najveću pažnju privukao predlog o UKIDANJU TAKSI

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama izabrala je najvažniju objavu na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju će sa Vericom Bradić bili su Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Milica Stamenkovski Đurđević, potpredsednica i jedan od osnivača Srpskog sabora Zavetnici i Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Govoreći o najavljenom bojkotu izbora od strane dela opozicije, ministar Lončar je rekao da oni koji nemaju šta da ponude ne izlaze na izbore.

- Izbori će biti 26. aprila, svi ozbiljni ljudi se pripremaju za izbore, to je jedan veliki dan demokratije. Svi koji žele dobro svojoj deci pripremaju se za izbore. Zar stvarno mislite da bojkot može nekoga da uplaši? - naveo je Lončar.

Marton je istakao sa političke stranke postoje da bi izlazile na izbore.

- Izborni uslovi nisu idealni, ali moramo da pogledamo i u prošlost. Moramo se boriti. Dobar deo opozicije, veći deo, će učestvovati - naveo je Marton koji smatra da bojkot nije dobra opcija.

Stamenkovski Đurđević kaže da nju lično, kao i sve u toj stranci od sudbine bojkota više interesuje sudbina Srbije.

- To je bio ključni motiv da ne odustanemo od izbora. Da ponudimo građanima suštinsku alternativu i program. Naš cilj je da vratimo skupštinu narodu. Imamo jednu situaciju da ljudi koji bojkotuju parlement, ne bojkotuju poslaničke plate - dodala je Stamenkovski Đurđević.

Predlog broj 1 - Korona

Građani Srbije su potpuno bezbedni! Koronavirus je SLABIJI od sezonskog gripa

Ministar Lončar je zamolio da se ne prave senzacije od testiranja na koronavirus i da stručnim ljudima omogući da rade svoj posao.

- I da je pacijent iz Kraljeva bio negativan, to ne bi bila opasnost jer je on već u bolnici. Da li mislite da je moguće da se uradi test i da on bude pozitivan, a da se to sakrije. Znate li koliko ljudi u tom procesu učestvuje? - rekao je Lončar.

- Šta je to što znamo o koronavirusu? Šta može da nam se desi ako budemo pozitivni? Od je po svim informacijama koje su nam dostupne, slabiji od sezonskog gripa, manje ljudi umre od njega i manje se zarazi - dodao je Lončar.

Kako je dodao, od malarije dnevno umre 50 ljudi, ko ima boginje zarazi 10 ljudi, od korone onaj ko ima virus zarazi dve osobe, onaj ko ima sezonski virus zarazi troje ili četvoro...

On je dodao su rizična grupa muškarci, starije osobe, koje imaju neko hronično oboljenje, a najozbiljnija komplikacija je upala pluća.

Kako kaže to su činjenice, a sa druge strane imamo paniku, pa se desilo da je čovek u apoteci u Pančevu uzeo 1.800 maski.

- Imamo efekat da gde se pojavi koronavirus biznis ide ozbiljno u pad, stampedo na prodavnice i apoteke...Zbog koronavirusa trpi ceo svet - istakao je Lončar i podvukao da se treba baviti isključivo činjenicama, a ne o teorijama zavere.

Istakao je da se 97 , 98 odsto izleči, a mnogi i ne znaju da su imali koronavirus.

- Ne kažem da treba da budemo opušteni. Oprez je potreban u svakom slučaju, ne samo zbog korone, već i zbog drugih virusa...Šta je problem prati ruke? - dodao je Lončar.

On je istakao da koronavirus nije političko pitanje.

- Ovde se odluke ne donose politički, donosi ih struka - podvukao je Lončar i istakao da su građani Srbije potpuno bezbedni.

Ministar je podvukao da su zamlja Srbija i nadležni spremni i prate situaciju iz sata u sat.

Stamenkovski Đurđević kaže da o koronavirusu treba govoriti ne u svhru širenja prevencije, već u cilju prevencije.

- Politika zdravstva treba da pruži odgovore - navela je ona i dodala da se treba uzdržati od neopreznih izjava, te da ne treba olako tretirati izazove i rizike.

Marton smatra da se diže panika do neslućenih razmera.

- Ovo jeste ozbiljan problem, ali nije nerešiv - istakao je Marton i ocenio da Srbija, kao i druge države ima kapacitet da se suoči sa ovim problemom.

On je dodao da postoje i drugi, ozbiljniji problemi.

Predlog broj 2 - Ukidanje taksi

Stamenkovski Đurđević podseća da je Aljbin Kurti najavio ne ukidanje, nego suspenziju taksi.

- Mislim da je po sredi završna faza u procesu da Srbija prizna takozvanu kosovsku nezavisnost. Kurti je u Srbiji osuđen na 15 godina robije za podrivanje državnog poretka, pomilovan je nakon dolaska na DOS-a na vlast. On radi na promociji velikoalbanskog identiteta. Takse ne smeju biti ključna tema - rekla je Đurđević.

Ona je dodala da se pravi lažna simetrija.

Lončar smatra da nije moguće da se u Prištini smisli nešto, a da im to niko nije rekao.

- Reč o igri moći između. Grenel traži bezuslovno ukidanje taksi, EU kaže krenite, stanite...Oni između sebe ne mogu da se dogovore - rekao je Lončar.

Govoreći o ukidanju taksi Marton je ocenio da su to "probne rakete".

- Vlast u Prištini jeste pod međunarodnim pritiskom. Bez ukidanja taksi je nemoguće očekivati da Srbija sedne za pregovarački sto - naveo je Marton i istakao da Srbija gubi milion evra dnevno zbog taksi.

- Puno naše robe se kupuje na Kosovu i mi ne treba da činimo loše korake. Bojim se da ima kriminalaca sa Kosova, ali i iz srpskih krugova tamo kojima odgovara nastavak krizne situacije - dodao je Marton.

On je naglasio da je status kvo katastrofa za sve na KiM jer i jednu i drugu stranu drži u magli neizvesnosti.

Predlog broj 3 - Litija

Stamenkovski Đurđević je navele da je 2006. godine Crna Gora lažiranjem rezultata refernduma i protivno volji većinskog naroda odrođena i odvojena od svoje suštine i tada je nastupio proces dikriminacije srpsko naroda, a sada se na udaru našla institucija koja uliva najveće povrenje srpskog naroda, a to je SPC.

- Činjenica je da Đukanović u panici što se 200.000 ljudi nalazi u litijama, i dostojanstveno izražava protest, posegeao za još jednom propagandom koja je koncipirana tako da su meta Srbija i Rusija - naglasila je ona.

Kako je dodao, Srbija mora da prati sve što se dešava u Crnoj Gori.

- Po sredi je pokušaj uzurpacije crkava i manastira i revizije istorije - ocenila je Stamenkovski Đurđević.

Marton se ne slaže sa njom, ali ističe da je situacija u Crnoj Gori ozbiljna.

- Situacija ne doprinosi stabilnosti Crne Gore - rekao je Marton i apelovao da se nastave pregovori kako bi se našlo kompromisno rešenje.

Lončar smatra da Srbija ne treba da se bavi time koje na vlasti u Crnoj Gori.

- Odgovorno tvrdim, a to Đukanović sigurno i zna, nas ne interesuje ko će biti na vlasti u Crnoj Gori. To je njihovo unutrašnje pitanje. Jedina tema koja postoji ovde je manastir Ostrog i ostale svetinje - istakao je Lončar.

Ministar je rekao da se u Crnoj Gori desio narod, koji ima punu podršku iz srca i duše za odbranu svetinja.

- Ljudi mirno i dostojanstveno izražavaju svoje mišljenje. Ko god da je na vlasti reakcija bi bila ista. Rešenje je da se taj zakon povuče. Niko tu neće biti gubitnik jer ceo svet zna da to što se radi nije u redu, to je prekrajanje istine. Ne možete uzimati crkve i manastire - rekao je Lončar.

- Ovo niko nije mogao da organizuje. Ovakve litije, ovakva energija...ne pamtim da sam tako nešto video - dodao je ministar.

Predlog broj 4 - Zakon o nestaloj deci

Ministar Lončar je istakao da se sve to dešavalo pre 20, 30 godina.

- Konačno imamo situaciju da su svi zadovoljni i nadu da saznamo da li je bilo, kada, ko je radio. Iskreno ne mogu da verujem da je neko to mogao da radi, ali ne iskučujem tu mogućnost - naglasio je Lončar.

On je ukazao da je način evidencije bio mnogo slabiji nego danas.

- Postoji sumnja da su lažirani i zloupotrebljavni podaci o smrti dece. To su sve samo pretpostavke... Sada su stvoreni su uslovi da se ispitaju svi detalji i sve činjenice. Oni koji treba da urade taj posao sada imaju uslove da to obave - rekao je Lončar.

Mislim da je ovo ozbiljan korak da se dođe do rešenja, naglasio je ministar.

Marton je naveo da nema ništa teže za roditelje.

- Ne verujem da roditelji samo tako iznose takve podatke. Sam zakon pre amandmanskih dopuna nije bio najsjaniji, došlo se od određenih kompromisnih rešenje. Ovo je prvi korak. To jeste nešto, bolje je nešto, nego ništa, ali nije dovoljno. Zakon će omogućiti da se formira komisija, mislim da to radno telo može da dođe do određenih rezultata - naglasio je Marton.

Stamenkovski Đurđević je istakla da ljudi kojima su nestala deca ne žele nadoknadu, nego istinu.

- Mnogi nisu dočekali istinu, morali bi taj proces da ubrzamo - istakla je Stamenkovski Đurđević.

Predlog broj 5 - Migranti

Govoreći o politici prema migrantima, Lončar je istakao da ovaj problem postoji već godinama.

- Siguran sam da je Srbija dala svoj maksimum i sve što je u njenoj moći će uraditi da pomogne tim ljudima, a oni moraju da poštuju pravila koja ovde važe. Pomažemo im, lečimo ih, hranimo ih, oblačimo, oni žele da idu dalje, mi se prema njima ponašamo korektno, ali nećemo dozvoliti da bilo ko bude ugrožen - istakao je Lončar.

Stamenkovski Đurđević je ukazala da ljudi imaju izvesnu strepnju zbog priliva migranata.

- Srbi su human narod, ali ako pogedamo prizore sukoba na granici između Turske i Grčke videćemo da se ne radi o porodicama već o vojno sposobnom stanovnišvu, muškarcima, što je svojevrsna invazija i menjanje demografske slike čitave Evrope. Nas se tiče Srbija i kako će se ovo manifestovati na našu bezbednost - istakla je ona.

Kako je dodala, ova najezda koju Erdogan prouzrokuje mogla bi da donese dramatične posledice.

- Uz dobru volju da im pomognemo prioritet je bezbednost našeg naroda - kazala je Stamenkovski Đurđević.

Marton je naveo da puštanjem migranata Erdogan vrši pritisak na zapad.

- Bugarska i Grčka imaju zadatak da što bolje iskontrolišu svoje granice. Bitno je da već tamo ne sme biti nikakvih incidenata - naveo je Marton i dodao da je moguće da već na našu teritoriju stići veliki broj migranata.

Glasanje:

Marton je glasao za predlog broj 4, Lončar je podržao predlog broj 4, a Stamenkovski Đurđević je glasala za predlog broj 3.