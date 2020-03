HIT TVIT SA VERICOM BRADIĆ NA TV PINK Lončar: Koronavirus je SLABIJI od sezonskog gripa

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama bira najvažniju objavu na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju će sa Vericom Bradić su Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Milica Stamenkovski Đurđević, potpredsednica i jedan od osnivača Srpskog sabora Zavetnici i Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine.

Govoreći o najavljenom bojkotu izbora od strane dela opozicije, Lončar je rekao da oni koji nemaju šta da ponude ne izlaze na izbore.

- Izbori će biti 26. aprila, svi ozbiljni ljudi se pripremaju za izbore, to je jedan veliki dan demokratije. Svi koji žele dobro svojoj deci pripremaju se za izbore. Zar stvarno mislite da bojkot može nekoga da uplaši? - naveo je Lončar.

Marton je istakao sa političke stranke postoje da bi izlazile na izbore.

- Izborni uslovi nisu idealni, ali moramo da pogledamo i u prošlost. Moramo se boriti. Dobar deo opozicije, veći deo, će učestvovati - naveo je Marton koji smatra da bojkot nije dobra opcija.

Stamenkovski Đurđević kaže da nju lično, kao i sve u toj stranci od sudbine bojkota više interesuje sudbina Srbije.

- To je bio ključni motiv da ne odustanemo od izbora. Da ponudimo građanima suštinsku alternativu i program. Naš cilj je da vratimo skupštinu narodu. Imamo jednu situaciju da ljudi koji bojkotuju parlement, ne bojkotuju poslaničke plate - dodala je Stamenkovski Đurđević

Predlog broj 1 - Korona

Ministar Lončar je zamolio da se ne prave senzacije od testiranja na koronavirus i da stručnim ljudima omogući da rade svoj posao.

- I da je pacijent iz Kraljeva bio negativan, to ne bi bila opasnost jer je on već u bolnici. Da li mislite da je moguće da se uradi test i da on bude pozitivan, a da se to sakrije. Znate li koliko ljudi u tom procesu učestvuje? - rekao je Lončar.

- Šta je to što znamo o koronavirusu? Šta može da nam se desi ako budemo pozitivni? Od je po svim informacijama koje su nam dostupne, slabiji od sezonskog gripa, manje ljudi umre od njega i manje se zarazi - dodao je Lončar.

Kako je dodao, od malarije dnevno umre 50 ljudi, ko ima boginje zarazi 10 ljudi, od korone onaj ko ima virus zarazi dve osobe, onaj ko ima sezonski virus zarazi troje ili četvoro...

On je dodao su rizična grupa muškarci, starije osobe, koje imaju neko hronično oboljenje, a najozbiljnija komplikacija je upala pluća.

Kako kaže to su činjenice, a sa druge strane imamo paniku, pa se desilo da je čovek u apoteci u Pančevu uzeo 1.800 maski.

- Imamo efekat da gde se pojavi koronavirus biznis ide ozbiljno u pad, stampedo na prodavnice i apoteke...Zbog koronavirusa trpi ceo svet - istakao je Lončar i podvukao da se treba baviti isključivo činjenicama, a ne o teorijama zavere.

Istakao je da se 97 , 98 odsto izleči, a mnogi i ne znaju da su imali koronavirus.

- Ne kažem da treba da budemo opušteni. Oprez je potreban u svakom slučaju, ne samo zbog korone, već i zbog drugih virusa...Šta je problem prati ruke? - dodao je Lončar.

On je istakao da koronavirus nije političko pitanje.

- Ovde se odluke ne donose politički, donosi ih struka - podvukao je Lončar.