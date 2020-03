Vučić: Srbija podržava napore Grčke da zaštiti granice EU

"U potpunosti podržavamo napore Grčke u zaštiti granica EU i rešavanju humanitarnih i bezbednosnih izazova izazvanih najnovijim talasom ilegalnih migranata", objavio je Vučić na Tviteru.

We fully support Greece’s efforts to protect EU borders and address humanitarian and security challenges sparked by the most recent surge of illegal migrants. @PrimeministerGR @kmitsotakis #IStandWithGreece