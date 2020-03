Lalić za Pink: Erdogan ima plan izgradnje bezbednosne zone uz sirijsku granicu!

Vojislav Lalić, dopisnik iz Ankare rekao u emisiji Pravac autora i voditleja Jovana Palaveste da je situacija u Siriji veoma složena.

- Rusija podržava režim u Damasku od početka Aepaskog proleća, za razliku od Erdogana koji je stao, kako kažu, iza umerene opozicije. U Turskoj su očigledno pogrešno procenili na početku Arpaksog proleća da su Asadu, koji je bio lični Erdoganov prijatelj, dani odbrojani - objansio je Lalić.

Kako je on ukazao Asad je 2015. godine zatražio pomoć od Rusije i potom od Irana.

- Na taj način on je uspeo da očisti celu zemlju od terorista i opozicionih grupa koje nisu bile jedinstvene. Sada je jedino ostao Idlib kao jedino uporište ne samo opozicionih trupa koje podržava Turska, već su se tu stekli i ostali teroristi Islamske države - kaže Lalić.

On je objasnio da su nakon borbi, građani u tom delu Sirije pobegli ka Turskoj.

- Ka turskoj granici se trenutno kreće oko 700,000 ljudi i to je jedan od razloga zbog kojih je Erdogan podigao granice ka Zapadnoj Evropi. Edogan je i ranije pretio da će podići rampe ali to nije uradio do sada - naveo je Lalić i dodao kako misli da su ovakvi postupci Ankare smisleni kako bi se izvršio pritisak na Evropsku uniju.

Lalić je ukazao na plan koji Erdogan ima a koji se tiče pravljena bezbednosne zone uz granicu sa Sirijom blizu Idliba u koju bi se smestili migranti.

Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila rekao je da od prošle godine postoji trend porasta broja ljudi koji ulaze u Srbiju.

- Taj trend traje od sredine prošle gotine. Broj ljudi koji ulaze u Srbiju se ne meri ni hiljadama, ništa nije dramatično. Uzrok toga nije Erdoganova najava da pušta ljude.

Kako je on objasnio Srbija još uvek ne oseća posledice dešavanja sa migrantima na grčko-turskoj granici.

- Vodi se rat sa informacijama i dezinfomracijama. Grčka i Turska iznose oprečne podatke. Čini mi se da Turci podižu tenzije, pominju stotine hiljada ljudi koji su ušli u Tursku, s druge strane grčke vlasti to demantuju i otprilike 10 do 13 ljudi se nala duž kopnene granice sa Grčkom - naveo je Đurović.

Prema njegovim rečima samo jedan broj ljudi je uspeo da dođe do grčkih ostrva dok je ostatak sprečen