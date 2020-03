PALMA: ŽENA MORA DA SE POŠTUJE, ŽENA JE SVETINJA!

U prisustvu oko 1.000 dama članova Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Vranju održana je Skupština Aktiva žena Jedinstvene Srbije iz ovog grada podno Pržara.

Ovom skupu je prisustvovao i predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma.

Marković je tom prilikom izjavio da je Jedinstvena Srbija simbol porodice u Srbiji, jer nama je porodica na prvom mestu.

"Želim da zamolim mlade ljude da ostanu u Vranju, da tu žive i rade. Pročitao sam juče podatak da se prošle godine 50.000 ljudi iselilo iz Srbije. Uz činjenicu da godišnje 35.000 ljudi više umre nego što se rodi, ti podaci predstavljaju ogroman problem Srbiji", rekao je Marković i dodao:

"Mi moramo da nađemo način da zaustavimo odlazak ljudi u inostranstvo i da povećamo rađanje. Jedan od načina je da ne mogu majke sa više dece imati jednak status sa drugima, već im se moraju dati veće plate, kao što ne mogu biti jednake plate za sve koji imaju istu stručnu spremu, već oni koji imaju više znanja, više ideja i postižu bolje rezultate oni moraju imati i veće plate. Samo tako možemo zaustaviti da nam pamet odlazi u inostranstvo i da se borimo protiv bele kuge.

"Mnogo me nerviraju oni koji kažu da im smeta 8. mart, jer je to kako kažu komunistički praznik. Nije važno da li je 8. ili 20. mart, ja hoću da 8. mart i pažnja prema ženama budu svakog dana, a ne jednom godišnje. Niko nema prava da maltretira žene i vrši nasilje nad ženama. Žena mora da se poštuje, žena je svetinja, ja to ne govorim zato što sam došao ovde i zato što je predizborna kampanja, ja sam ostao da živim na selu, rano mi je otac umro i nisam hteo da ostavim majku da živi sama. Mi smo došli ovde, jer hoćemo da pomognemo, jer imamo iskustva. Mi imamo pravo da kažemo Vranjancima da glasaju za Jedinstvenu Srbiju, jer imamo dela koja se vide tamo gde nas je narod priznao", rekao je Marković.

Predsednik Marković je rekao da je siguran da će Jedinstvena Srbija mnoge u Vranju iznenaditi izbornim rezultatom 26. aprila, ali da taj rezultat neće za nas biti iznenađenje jer smo jedina partija koja nikada nije menjala svoj slogan DOMAĆINSKI i da će Jedinstvena Srbija u Vranju na lokalne izaći sama a na republičke u koaliciji sa SPS-om.

Skupštini Aktiva žena Jedinstvene Srbije iz Vranja obratili su se Dejan Manić, potpredsednik Jedinstvene Srbije i predsednik Gradskog odbora ove stranke, potpredsednica Gradskog odbora Sunčica Aleksić kao i novoizabrana predsednica Aktiva žena u JS u Vranju Ivana Zdravković. Skupštini Aktiva žena prisustvovali su i potpredsednici Jedinstvene Srbije i narodni poslanici Vojislav Vujić i Đorđe Kosanić, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljevic i portparol Jedinstvene Srbije Života Starčević.