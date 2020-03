OBRADOVIĆ NAJNOVIJIM POZIVOM NA PUČ PREDSEDNIKA SRBIJE ogolio politiku Saveza za Srbiju! (VIDEO)

Đilasov glasnogovornik Boško Obradović potvrdio je konstataciju Dragoljuba Mićunovića da je fašista musolinijevskog tipa pozivom na puč i hapšenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Aleksandar Vučić je u ovom trenutku postao najveća bezbednosna pretnja za Srbiju i hitno mora biti izolovan. Vojska i policija treba da preuzmu vlast u ovoj državi“, izjavio je Obradović.

Poziv na oružanu pobunu protiv legalno i demokratski izabrane vlasti i predsednika Vučića, Obradović je i pre dva dana uputio preko tvitera.

Pošto je poznato da Obradović govori ono što Đilas misli, ovim pozivom, on je u potpunosti ogolio politiku Saveza za Srbiju, a to je nasilno preuzimanje vlasti, jer im je odavno postalo jasno da na izborima za to nemaju šansu.

„Savez za Srbiju, koji je shvatio da nema političku snagu da se političkim metodama bori za vlast, odustaje od politike i pokušava da prizove bilo koju vrstu nasilja, anarhije u kojoj bi eventualno profitirali“, rekao je marketinški analitičar Nebojša Krstić.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da je reč o sledbeniku političke ideologije Dimitrija Ljotića, i da je ono što ga buni i što ne može da shvati, to što jedan član demokratske stranke ne može da opravda činjenicu da je u koaliciji sa jednim takvim čovekom.

Iako ovo nije prvi put da Obradović poziva na puč i nasilje, analitičari smatraju da ovog puta dolazi u vrlo osetljivom trenutku.

„On zagovara primenu metoda koje je koristio Musolini. On sanja o haosu i analrhiji, kako bi umarširao u Beograd i preuzeo vlast, ali to se neće dogoditi“, rekao je glavni i odgovorni uredniki Medijske mreže "Antidot" Marko Matić.