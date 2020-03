VUKOVIĆ ZA PRAVAC: Srbija je ponovo na pravom mestu u pravo vreme! Srbi zaslužuju posebno mesto u odnosima sa Jevrejskim narodom!

Odlazak i učešće predsednika Srbije na Konferenciji Američko-izraelskog saveta za javne poslove od nesumnjivo velike važnosti, rekao je Nenad Vuković, predsednik društva lobista Srbije.

„Ovo je ogroman uspeh, ogromno postignuće. Puno toga je moralo da stane u taj govor. Ovim se nesumnjivo i značajno povećava reputacioni, pa samim tim i pregovarački potencijal Srbije, i zanimljiva je i značajna jevrejsko-američko-srpska veza. Jevreji kao narod, kao i cela država Izrael, imaju kompleksan i pozitivan odnos prema Srbiji i Srbima, i to je nešto što nam pogoduje i što treba da iskoristimo“, rekao je Vuković.

Kako kaže, nesumnjiv je značaj otvaranja privredne komore i kancelarije Srbije u Jerusalimu, jer je, dodaje, Srbije ponovo na pravom mestu u pravo vreme.

„Krug se zatvorio. Mi smo bili među prvim zemljama koje su podržale Balfurovu deklaraciju, a sada bilo veoma važno da se ovaj govor održi i da se bude prisutno tu, da budemo jedan korak ispred“, rekao je Vuković.

Novinar Jakša Šćekić, rekao je da smatra da je predsenik Vučić bio jako dobar, da je govorio iz glave, i istakao da je dobio dva velika aplauza.

„Da smo imali ovakvu politiku prema Americi devedesetih godina, mislim da ne bi bili bombardovani i Srbija bi bila u neuporedivo boljoj poziciji za odlučivanje i rešavanje kosovoskog pitanja“, rekao je Šćekić.

Kako kaže, smatra da će jednog dana objektivno da se razmotri politika Slobodana Miloševića i ljudi koji su je tada vodili.

„Glavnu ulogu u tome treba da ima SPS koja mora to da raspravi i jednog dana da nam se izvini“, rekao je Šćekić.

„Kada sam shvatio koliko je to značajan alat u međunarodnim odnosima, to je bilo nešto što me je nagnalo da se više time bavim. Srbi zaslužuju posebno mesto u odnosima sa Jevrejskim narodom“, rekao je Vuković.

Vuković je rekao da je zaostatak u lobiranju izuzetno veliki, istakavši da se prosto nismo služili tim alatom.

Šćekić je istakao da Izrael nije mnogo velika država, ali je, kako kaže, jaka država, koja ima veoma uticajnu i jaku dijasporu, naročito u Americi.

„U Izraelu mi se desilo nešto što mi se nigde nije desilo. Svako jutro u pola devet su me zvali ministarstva za informisanje i pitali kada i u koliko sati treba neki gost iz izraelske Vlade da dođe i učestvuje na Sky news. Savršeno funkcionišu i veoma su jaki“, rekao je Šćekić.

Kako kaže, Srbija je uspela da se ušuška u izraelski lobi i da sedne u taj voz.