VESIĆ ZA PINK: Pozicija Srbije danas je mnogo jača nego pozicija Albanaca - Ko dosad nije verovao u to, mogao je da se uveri tokom Vučićeve posete Vašingtonu (VIDEO)

Ko dosad nije verovao u to koliko se pozicija Srbije u međunarodnoj zajedinici promenila prethodnih godina, mogao je da se uveri tokom posete predsednika Srbije Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

- Vučić je bio na najznačajnijem mestu u Americi kada je u pitanju kreiranje politike, jer se tamo politika kreira upravo u lobističkim centrima. Poseta i govor na AIPAC skupu od izuzetne su važnosti za poziciju naše zemlje – ocenjuje Vesić za "Novo jutro".

Kaže i da je Vučić prethodnih godina uspeo da ostvari neverovatne međunarodne kontakte i izuzetno ojača poziciju Srbije.

- Nije lako susretati se sa najvećim svetskim liderima, predsednicima Kine i Rusije, a vidimo da se Vučić sa njima susreo više puta. Sada se u Vašingtonu susreo sa tri najbliža saradnika američkog predsednika – podseća zamenik gradonačelnika.

Upravo poseta Vašingtonu, kako kaže, pokazuje koliko se menja naša pozicija kada je u pitanju Kosovo i Metohija.

Kao što je rekao i Vučić, Amerika i Srbija imaju različite stavove, ali čak i SAD, najveći promoter nezavisnosti KiM, shvataju da treba uvažiti legitimne srpske interese na Kosovu. Prvi put se čak i u centima moći koji su priznali nezavisnost, shvata da nema trajnog rešenja za Kosovo bez Srbije. To što je Vučić uspeo je istorijska pobeda za Srbiju, a kakvo će trajno rešenje biti videćemo.

Dodaje da Srbiju svi u svetu, čak i SAD, doživljavaju kao konstruktivnu zemlju koja pokušava da nađe trajno rešenje, poštujući i uvažavajući interese, i Srba, i Albanaca, dok prištinsko rukovodstvo doživljavaju kao ono koje pravi probleme.

- Ovo je veliki trijumf spoljne politike predsednika Vučića i pokazuje da više ne postoje vrata u svetu koje predsednik Vučić ne može da otvori. Ovo je od ključnog značaja za Srbiju, malu zemlju, sa malim brojem stanovnika – kaže Vesić. Podseća da su Albanci lobirali prethodnih godina, da su u tome bili uspešni, dok Srbi, nažalost, to nisu radili.

- Tek poslednjih nekoliko godina, od kad je Vučić preuzeo da vodi Srbiju, možemo da pariramo Albancima i njihovoj moćnoj mašini koju oni plaćaju decenijama. Ovo što se desilo na sastanku AIPAC pokazuje koliko je Srbija jača od Albanaca u međunarodnoj zajednici, čak i u onome u čemu su Albanci bili neprikosnoveni – kaže Vesić.

Ističe da je Srbija spremna na trajno rešenje, ali ono mora podrazumevati i poštovati interese i Srba i Albanaca.

- Trajnog rešenja neće biti bez Amerike, i to je sada jasno. Sama reakcija EU na najavu polovičnog ukidanja taksi pokazuje koliko su SAD bile oštrije, ispravnije i jasno je da, ako želimo trajno rešenje, trebaće nam pomoć Amerike. Iz Grenelove izjave jasno se vidi ko radi ispravno, i on jasno pravi razliku između onih koji pokušavaju da varaju i onih koji govore prave stvari. Vučić je takvu reputaciju u međunarodnoj zajednici stekao tako što je držao reč – kaže Vesić za “Novo jutro”.

Ističe da problem Kosova i Metohije možda neće biti rešen uskoro, da je reč o problemu koji postoji stotinu godina, ali da tek prethodnih osam godina Srbija ima ofanzivnu politiku.

- Od kad Vučić vodi spoljnu politiku, Srbija prvi put Srbija ima inicijativu, prvi put Srbija zna šta hoće kada je u pitanju Kosovo i Metohija, do 2012. to nismo znali. Srpska vlast je do 2012. godine bila neozbiljna, pa smo tako imali idiotsku odluku Vuka Jeremića i Borisa Tadića da se žele međunarodnom sudu pravde, nakon čega nam je udaren pečat na nezavisnost. Setimo se šta je bio odgovor kada je Kosovo proglasilo nezavisnost – miting. Setimo se matrovskog pogroma… Dakle, Srbija je stalno gubila, dok sada imamo lidera koji zna šta hoće i koji može da otvori sva vrata – kaže Vesić.

Menjaju se okolnosti pod kojima Albanci moraju da rade, kaže zamenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista "Alo" Vasilije Papović. Dvadeset godina su bili “čedo SAD, Nemačke i celog zapada” i očigledno da im nije jasno kada im se kaže da moraju da se menjaju.

- Srbija je sve vreme bila konstruktivna, ispunili smo sve međunarodne obaveze, dok sruga strana nije uradila ništa. Vreme je da se to promeni i da i Albanci ispune svoje obaveze – ocenjuje Papović.