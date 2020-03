Predsednik Srbije je na kraju posete SAD imao sastanak sa trojicom najbližih saradnika Donalda Trampa - Džaredom Kušnerom, Robertom O' Brajanom i Ričardom Grenelom, a za Pink je naveo da takvi sastanci neće promeniti politiku SAD, ali će pomoći da se čuju stavovi Srbije. Sastanak sa "trojicom od trojice" je, kako kaže, bio dobar i trajao je duplo više od predviđenog vremena, čime mu je ukazana velika čast.

Posle uspešne posete Vašingtonu, susreta sa Majkom Pompeom, brojnih sastanaka sa američkim zvaničnicima i istorijskog govora pred američko-izraelskim savetom za javne poslove, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ekskluzivni je gost "Novog jutra" TV Pink.

Predsednik Srbije analizira posetu Sjedinjenim Američkim Državama, ali komentariše i situciju u regionu, kao i predstojeće parlamentarne izbore.

Vučić je, govoreći o poseti Vašingtonu i govoru na AIPAC skupu, rekao da je ova poseta dobra za Srbiju i da postoji mnogo stvari o kojima bi mogao da priča unucima.

- Za naš narod je važno da je to jedan od najmoćnijih skupova koji se održava. Mi živimo daleko i ne razumemo značaj američke politike - kazao je Vučić i dodao da je skup bio mesto gde se Srbiji pružila prilika da ostavri kontakte sa značajnim ljudima.

Vučić je rekao da je imao čast da razgovara sa trojicom od trojice ljudi koji su najbliži Trampu - Kušnerom, O'Brajanom i Grenelom.

- Imali smo dobar sastanak, duplo smo vremena proveli zajedno od predviđenog - naveo je Vučić i istakao da su mu ukazali veliku čast.

Vučić je, govoreći o tome kako je došlo do sastanka, objasnio da je trebalo da ima bilateralni sastanak sa O'Brajanom, a da je usledio sastanak sa svom trojicom.

- Oni su u svim problemima vezanim za koronavirus posvetili nama toliko vremena... To će pomoći da se naši stavovi čuju, a to je od ogromnog značaja za Srbiju - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da su "ovi iz SzS, iz kosovskog dela" počeli da govore kako li je Vučić uspeo da dođe na taj samit.

- Zašto vi niste bili tamo? - upitao je Vučić i još jednom istakao značaj AIPAC-a. Vučić kaže da je imao ogromnu tremu i da se za skup pripremao kao i za ispit, budući da nije govorio na maternjem jeziku i da je interesovanje za skup bilo veliko.

- Naravno da sam imao tremu, ne govorite na maternjem jeziku, imate ograničeno vreme, a za to vreme treba da pomenete sve što je bitno za vašu zemlju - kazao je Vučić i dodao da je jako važno bilo pomenuti Jasenovac, što je i učinio.

Vučić je rekao da radi sa Jevrejima i da zna kako dišu, kao i da se odlično razumeju.

"Siguran sam da je veliki broj Hrvata glasao za mene i SNS"

Govoreći o porukama u regionu i izjavi hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, koji je Vučića upitao da li je za njega glasao neki Hrvat, predsednik Srbije je rekao da ne prebrojava crvena krvna zrnca ljudima koji glasaju, ali da je siguran da je bilo Hrvata koji su mu dali svoj glas.

- Siguran sam da je veliki broj Hrvata glasao za mene i SNS. U najvećim hrvatskim mestima pobedio je SNS i to na lokalnim izborima, gde je hrvatska nacionalna lista išla protiv nas - naveo je Vučić.

Kako kaže, pitanje Milanovića pokazuje i kakva se kampanja vodi protiv njega i Srbije.

- Vodi se kampanja mržnje protiv mene i Srbije - kaže Vučić.

"Nudili smo im da obustave kandidature za međunarodne zajedinice, a mi kampanju povlačenja nezavisnosti - nisu hteli da prihvate"

Govoreći o raspravi između Beograda i Prištine oko povlačenja priznanja, Vučić je rekao da je do pritisaka da se ona obustavi dolazilo više puta i dodaje da se Srbija bori za svoja prava.

- Nudili smo da se Priština ne kandiduje za međunarodne organizacije, a da mi obustavimo kampanju povlačenja nezavisnosti - oni to nisu hteli da prihvate - kaže predsednik.

- Ja sam svima to ponovio: Ako će oni da obustave, i mi ćemo, ali oni to nisu hteli. Grenel je bio u pravu kada je rekao da nije veliki dogovor blizu... Mi razgovaramo o stvaranju bolje atmosfere - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da ni za koga neće da kaže da je neprijatelj Srbije i dodaje da su Bodo Veber i Tim Džuda analitičari koji su protiv onog što je dobro za Srbiju. Predsednik je rekao i da Grenel ima ogromnu energiju i entuzijazam.

- Oni su radili, ja sam bio u Beloj kući sa njima, tu su bili i Grenel i O'Brajan, sastanak je bio ujutru, a posle su bili tu i na onom u šest posle podne - kazao je Vučić i istakao da su to vredni i marljivi ljudi.

"Rekao sam Tačiju da očekuje nova povlačenja priznanja Kosova"

Vučić je rekao da sa Tačijem nije pričao ništa posebno: o avio-liniji, infrastrukturnim projektima...

- Rekao sam mu i da sutra očekuje novo povlačenje priznanja, isto što sam najavio i medijima u Srbiji - rekao je Vučić. Predsednik Srbije kaže da su povlačenja priznanja Kosova dobra za našu zemlju, ali da time problem nije rešen.

"Obradovićeva izjava - definicija poziva na puč"

Govoreći o izjavi Boška Obradovića, koji je rekao da je Aleksandar Vučić postao najveća bezbednosna pretnja i da vojska i policija treba da zaštite zemlju od migranata, Vučić je rekao da on hoće u najmanju ruku da ga uhapse.

- Voleo bi on da me ubiju, ali to nije popularno da kaže. Ovo je definicija poziva na vojni udar i puč - naglasio je Vučić.

Vučić kaže da je, kada se pogleda ekonomski rast, stopa rasta Srbije je 4,5 odsto.

Mi ćemo ove godine ići na duplo veći rast nego što će biti u svetu. Kada imate takvu politiku, povećanje plata i penzija, kada imate takav razvoj infrastrukture, kada se rade zdravstvene ustanove, kada imate najbrži napredak zemlje, pri tome, ja znam koliko ljudi teško žive, kada sve to imate i kada to pogledaju onda ljudi kažu "kapa dole". Tada protivnicima ne ostane ništa osim "mrzimo vas", i to postaje potpuno normalno.

Vučić je istakao da je taj rečnik postao svakodnevnica.

"Osam godina se borim da popravim ono što su Đorđević, Đilas i Obradović uništili"

Komentarišući izjavu Mlađana Đorđevića, Vučić kaže da on nema šta da kaže da je loše uradio.

Он је доведен због „коначног решења“ и „пријатељи“ са Запада му због тога све толеришу. Само што то неће бити никакво решење, већ издаја. За 12 милијарди долара Вучић може да прода, подели и разграничи своја имања у Јајинцима и Чипуљићима. Косово и Метохија нису на продају. — Млађан Ђорђевић (@mladjandj) 03. март 2020.

- Osam godina se kao lav borim za KiM. Samo zahvaljujući meni nije prihvaćeno članstvo Kosova u UN - istakao je Vučić i dodao da se on osam godina bori da popravi ono što je Mlađan Đorđević uradio, on i Đilas i Obradović.

Vučić je istakao da se on osam godina bori koliko je mogao, kako kaže, svom snagom i energijom, i dodaje da je uspeo da vrati temu Kosova i Metohije.

- U svemu što oni govore vidi se mržnja i želja da se dokopaju vlasti - ocenio je Vučić.

Vučić je rekao da u izjavi Obradovića nema sumnje da je to poziv na vojni udar.

Saznaće se ko je finansirao film "Vladalac"

Povodom tvrdnji da je film "Vladalac" finansirala EU, Vučić je rekao da je to čuo i dodao da će se istina saznati.

- Ne mogu da poverujem, ali saznaćemo za par dana - rekao je Vučić i dodao da se u filmu "Vladalac" jasno vidi mržnja. Kako kaže, definicija tih ljudi je da njega mrze i istakao da su mu bila ostala samo dva ispita da položi kada je otišao u politiku.

- Tim ljudima je ostalo samo da mrze - smatra predsednik. Ističe da takvim ljudima nije dobro ništa: ni povećanje plata i penzija, ni smanjenje nezaposlenosti, ni nove fabrike...

Pokazali su, kaže, o kakvim progoniteljima je reč.

- Ti ljudi su mi učinili uslugu, oni su pokazali kakvi su progonitelji. Oni su pokazali šta bi radili svuda i na svakoj televiziji, to su 24 sata mržnje prema meni. Neće to ljudi da slušaju, što pokazuje i njihov rejting - kazao je Vučić.

Vučić je kazao da su se neki, dok je pričao sa važnim ljudima u SAD i borio se za Srbiju, samo bavili mržnjom.

Vučić je, govoreći o putevima i saobraćajnoj infrastrukturi, rekao da je sledeća faza uraditi brzu saobraćajnicu kod Gornjeg Milanovca.

- Čitava Šumadija je prelepa, a jedan predeo je fascinantan, onaj kada odete prema Aleksandrovcu, prema Župi. Kada sam na glavnom odbru pitao koliko je ljudi bilo u Beču, svi su bili, a u Negotinu mnogi nisu bili - rekao je Vučić.

"Imamo 20 veoma mladih ljudi i srećan sam jer imamo najviše žena na našoj listi - čak 44,5 odsto"

Govoreći o sednici SNS, Vučić je rekao da je predsedavao Miloš Vučević i dodao da on nije bio na njoj zbog obaveza u Vašingtonu.

- Ja sam govorio da će na listi biti mnogo mladih ljudi, neki to nisu verovali. Ne postoji pobuna, ali nisu svi srećni - kazao je Vučić i dodao da na listi SNS biće preko 45 odsto žena.

Vučić je kazao da je zadovoljan što je u prvih 20 veoma mladih ljudi, između 20 i 32 godine.

- Kada to imate, to govori o velikim tektonskim promenama u stranci. To će biti velike promene, i u parlamentu, i u stranci. Mislim da je to bio jedini način da stranka opstane - rekao je Vučić.

Vučić kaže da jeste teško navići se na nove ljude, ali da je to način da stranka opstane. Ove promene, kaže, govore i da Srbija ima zagarantovanu budućnost. Vučić je rekao da će SNS imati promenu na prvim mestima u preko 50 opština.

Predsednik Vučić je rekao i da će SNS pokušati danas da skupi potpise danas i da će ih sutra predati.

- Zaista sam srećan zbog toga. Dogovorili smo se da mladim ljudima prepustimo mnogo toga u kampanji - izjavio je Vučić.

Vučić je rekao da je upoznao jednog mladog momka, člana SNS, koji mnogo toga zna, ima neverovatnu memoriju, i kojem nedostaje još malo emocija, a to je Stefan Srbljanović iz Priboja.

Kaže i da je mnogo drugih odličnih devojaka i momaka, koji su vredni i pametni, i zbog kojih je ponosan. Ne želi, kaže, da se stranka pretvori u biznis partiju, kao što je to slučaj u DS.

Smeo sam to da ponudim, kada nisam ovde. Znaju da nije Miloš kriv, ja sam. Prihvatili su ljudi iz predsedništva to, šalu na stranu, razumeli su - rekao je Vučić i dodao da SNS ne laže ljude.

Vučić je kazao da je jedini ministar na listi Branislav Nedimović, ali da to ne znači da će on biti premijer.

"Ukoliko bude potrebno, u Srbiju neće ući niko, ali to ćemo sami da procenjujemo"

Vraćajući se na Obradovićevu izjavu, Vučić kaže da nije on unosio sigurnost i garantovao beznednost, kao što to nisu činili ni Jeremić, ni Đilas.

- Ja ne mogu da komentarišem to njegovo da ćemo svi postati crnci neću ni da komentarišem, te fašističke izjave... Ukoliko bude potrebno, u Srbiju neće ući niko, ali to ćemo sami da procenjujemo, a ne iživljavanjem u izjavama - kaže Vučić. Kako dodaje, neće dozvoliti da Srbija bude parking za bilo koga.

Vučić je rekao i da su ljudi u Šidu danas zadovoljni, kao i da nije potrebno pokazivati fašističko lice govoreći o migrantima.

Vučić je upitao kako ih nije sramota da pričaju da je odredio da u Braničevskom okrugu bude zemlja za migrante.

- Gde nađoste Braničevski okrug? Kako vas nije sramota da tako lažete? - upitao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da je u Evropu velika nervoza zbog koronavirusa jer ruši sve berze. Rekao je da je o tome razgovarao i u Vašingtonu, i da je sam Tramp rekao da je potrebno što pre napraviti vakcinu, te dodao da je ekonomija veliki problem.

- Sačekaćemo i nešto bolje vreme, mi smo se pripremili, ali ne možemo da utičemo na to što ruši berze - kazao je Vučić i objasnio lanac na koji način se to odražava na Srbiju.

- Mi sebe uništavamo panikom, samo sebe rušimo tako. Sećate se kako su mi se smejali što sam rekao da ljudi peru ruke, a Boris Džonson je napravio dva spota u kojem pere ruke - naveo je Vučić.

- SNS ide na izbore sa starim koalicionim partnerima. Ja želim da sa Rasimom Ljajićem mnogo toga uradimo. Bio sam presrećan kada je na Sajmu turizma Rasim nabrojao sve tvrđave i shvatio sam koliko voli Srbiju. Sa Krkobabićem razgovaram o povećanju penzija, jer penzioneri su ti koji su najzaslužniji za naš uspeh - rekao je Vućić.

Kako dodaje, potrudiće se da povećanje penzija prati povećanje plata.

Vučić je govoreći o zadrugama rekao da šta god radili, makar bacali pare jednim delom u bunar, uvek je sevap i biće više ljudi na selu.

- Te stvari se isplate, bez obzira koju cenu da platite - naglasio je Vučić. Predsednik Vučić se zahvalio ljudima na podršci i poželeo svima fer utakmicu (misleći na izbore).