VUČIĆ: Fabrika "Bari Kalebaut" je ono za šta smo se borili, ovo je dokaz velikog uspeha i peta velika investicija u Novom Sadu (FOTO)

Fabrike čokolade "Barry Callebaut" u Novom Sadu, čija gradnja počinje danas, biće najveća fabrika čokolade u ovom delu Evrope i značiće mnogo za srpsku prerađivačku i prehrambenu industriju, jer će najveći broj sirovina nabavljati sa teritorije naše zemlje, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je istakao da je danas važan dan, jer je nova fabrika ogromna stvar za zemlju i velika stvar za Novi Sad, jer će uposliti ljude.

- Neko bi rekao, što su se skupili ovoliko i drže govore za samo 100 radnih mesta. To je važno, jer to je 100 porodica koje će mnogo lakše da žive, a plate će za inženjere i tehnologe biti na evropskom nivou, a mnogo iznad srpskog proseka - rekao je Vučić.

Dodao je da se nada da će u junu i julu početi izgradnja i akademije čokolade na istom placu, što bi značilo dodatni angažman naših ljudi, fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

- To znači da ćemo imati veliku supstituciju uvoza i drastično povećan izvoz, što će doprineti daljoj stabilizaciji javnih finansija i ekonomije Srbije - rekao je Vučić.

Ukazao je da se prethodnih godina gledalo da nam bilo ko dođe u zemlju, i to su uglavnom bili "radno-intenzivni poslovi", dok je danas, pre svega reč o "kapitalno- intenzivnim" i projektima najviše tehnologije i tehnološke snage.

- I, zato sam posebno srećan što je ova kompanija izbrala Novi Sad. Ovo je peta velika investicija u Novom Sadu - rekao je Vučić.

Dodao je da u tom gradu oko 40 godina nismo imali značajne investicije i izgradnju fabrika.

Vučić je istakao da kada se sreo sa Antoanom nije mnogo znao o čokoladi i da je morao da proba dosta čokolade kako bi nešto naučio, kao i da je tek tada saznao da su njihove čoklade skoro sve koje mi znamo, Nestle, Milka i druge.

- To je svakako najbolja tehnologija za pravljenje čokolade u Evropi - naglasio je predsednik Vučić.

- Ovo je za našu zemlju od ogromnog značaja, ovo je za ponos svima koji ovde radite - dodao je Vučić.

Kaže da su ljudi iz švajcarske kompanije primetili da se država ponašala profesionalno i da mu je uvek drago kada čuje tako nešto, pošto je država sa svoje strane sve uradila na vreme.

Vučić je naglasio da će ta fabrka puno značiti za našu privredu pošto će sirovine nabavljati u Srbiji, što će predstavljati dodatni lanac profita u Srbiji.

- Nadam se da ćemo za godinu dana moći da dođemo ovde i da otvorimo ovu prelepu fabriku i da će tu biti i akademija čokolade - rekao je Vučić i izrazio očekivanje da će na otvaranju fabrike biti i čokolade koju će građani moći da probaju.

Ovo je ogromna stvar za Srbiju, naglasio je Vučić i izrazio uverenje da će u Srbiju doći još puno velikih i uspešnih kompanija.

- To će značiti da je Srbija još mnogo uspešnija zemlja nego što je danas - zaključio je Vučić.

Vučić je nakon polaganja kamena temeljca rekao da je fabrika ono za šta su se borili i dodao da je ona dokaz velikog uspeha.

- Današnji dan je važan jer će plate radnika biti na nivou evropskog standarda. Mi smo se za ovo borili, ovo je peta velika investicija u Novom Sadu, pokazali smo u kom smeru može da se kreće Vojvodina. Ovo će biti najlepša fabrika u jugoističnoj Evropi – kazao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da su nakon raspisivanja izbora krenuli napadi u pojedinim medijima na vladajuću stranku Vučić je rekao da to nije ništa novo.

- Ne vidim da je to neki problem. Ljudi koriste za svoje potrebe – rekao je Vučić.

Bezbednost građana je najvažnija

Predsednik Vučić ponovio je da Srbija neće biti "parking za migrante" i da će biti sposobna da u potpunosti zatvori svoju granicu ako zatreba, ali i dodao da to u ovom trenutku nije potrebno i da ljudi nemaju razloga za strah.

- Ako bude trebalo, mi smo u stanju da zatvorimo granicu. Ali mi za sada nikakav problem nemamo. Za sada živimo u imaginarnom strahu - rekao je Vučić u Novom Sadu nakon postavljanja kamena temeljca za fabriku čokolade.

Vučić je dodao da će se Srbija, ako bude trebalo, konsultovati sa svojim susedima i preduzimati neophodne mere.

- Srbija je spremna da u svakom trenutku sačuva bezbednost i sigurnost građana i bude li bilo potrebe da zabranimo dolazak, mi ćemo da zabranimo. Ali ljudi nemaju razloga za strah i meni neće smetati niko ko ima drugačiju boju kože. Nisam u stanju da takvu politiku podržim i neću je podržavati, jer to nije srpski duh i duh normalnih ljudi - rekao je Vučić.

SAD ozbiljne u zahtevu Prištini da ukine takse

Predsednik Vučić potvrdio je danas da je Vašington ozbiljan u nameri da prištinske takse na srpsku robu budu ukinute i dodao da veruje da će SAD taj pritisak nastaviti.

Upitan da li, posle posete SAD, smatra da Vašington ozbiljno preti premijeru kosovskih institucija Aljbinu Kurtiju da ukine takse, Vučić je rekao:

- Apsolutno da. Vašington je apsolutno ozbiljan u svojoj želji da prištinske takse budu ukinute i ja sam zahvalan ljudima u Beloj kući, pre svega, i u Stejt dipartmentu - rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu.

Vučić je dodao da je uveren da će SAD nastaviti taj pritisak.

Vučić: N1 bi mimo institucija da dobije nacionalnu frekvenciju? Govorite o urušavanju institucija, a onda mene, umesto nadležne institucije, pitate za dobijanje nacionalne frekvencije, odgovorio je predsednik Aleksandar Vučić na pitanje novinara N1 da prokomentariše saopštenje uprave te televizije da bi rešenje moglo da bude da ta televizija dobije nacionalnu frekvenciju. - Nisam ja zadužen za nacionalne frekvencije. Ponovo rušite pravni poredak Srbije, to nisam očekivao od N1 televizije. Uvek kažete da institucije treba da rade svoj posao, a onda mene pitate za nacionalnu frekvenciju za svoju televiziju - primetio je Vučić. To je u nadležnosti REM-a i drugih, dodao je predsednik Srbije. Vučić kaže da izgleda da N1 želi preko veze da dobije nacionalnu frekvenciju, kao što se to radilo u vreme Dragana Đilasa i poručio da nema ništa od toga, kao i da N1 može da se prijavi na konkursu za dobijanje nacionalne frekvencije kada nadležne institucije taj konkurs objave. Predsednik ističe da je on lično "oduševljen tom idejom", jer, kako je rekao, što se više vidi N1, to građani mogu da vide koliko ta televizija radi protiv interesa Srbije, zbog čega njemu popularnost može samo da raste. Takođe, Vučić je zamolio N1 da još nekoliko puta emituje film Vladalac jer će uskoro izbori, pošto tu građani mogu da vide kakav je on, a kakvi su oni koji hoće nacionalnu frekvenciju.

Njima priznanje, a mi ništa - ništa od toga

Nema ništa od toga da mi priznamo Kosovo, a ne dobijemo ništa, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara u Novom Sadu kako će Srbija odgovoriti na ultimatum Prištine, upitao:

Kakav ultimatum? Da mi moramo da priznamo njih, a ne dobijemo ništa? Nema ništa od toga. Neka oni rade svoj posao, mi svoj, pa da vidimo ko je uspešniji - rekao je predsednik Vučić i dodao da je pri tom ključno da se sačuvaju mir i stabilnost.

U vreme njihove demokratije ljudi su ubijani jer su želeli da prošetaju do zgrade Javnog servisa

Odgovarajući na pitanja o Obradovićevom pozivu na puč Vučić je rekao da su njihovi pozivi pitanje za nadležne državne organe.

- To nije pitanje za mene. To je pitanje za Tužilaštvo. Ako me pitate kao pravnika, ja mislim da je to klasična definicija poziva na puč...ali, svašta su oni radili, pa ništa nije bilo. Mi nećemo da se vratimo u vreme njihove demokratije, kada su ljudi ubijani samo jer su želeli da prošetaju do RTS-a - kazao je Vučić.

Sutra kamen temeljac za Brose u Pančevu, plata 1.900 evra

Predsednik Vučić najavio je da će sutra biti položen kamen temeljac za izgradnju fabrike i razvojnog centra nemačke kompanije Brose u Pančevu i istakao da će njeni radnici imati prosečnu platu od 1.900 evra.

- To je fabrika kakvu smo sanjali u Srbiji, pošto će prosečna plata biti 1.900 evra - rekao je Vučić novinarima u Novom Sadu, gde je danas položen kamen temeljac za izgradnju nove fabrike kompanije "Bari Kalebaut" (Barry Callebaut).

Ugovor za investiciju nemačke kompanije Brose, vrednu više od 180 miliona evra kojom je planirano otvaranje 1.100 radnih mesta u Pančevu, potpisan je krajem novembra 2019. godine.

Vučić je rekao da će ta, još jedna od novih fabrika u Vojvodini, koja je, a naročito Banat, tokom prethodne vlasti poprilično propala, mnogo značiti.

Banat sada podižemo, naglasio je Vučić i dodao da su lopovluk i pljačka bivšeg režima taj vojvođanski region doveli u stanje kao u najsiromašnijim opštinama na jugu Srbije.

Predsednik Vučić dodaje da je, sa druge strane, Srem daleko iznad, ne računajući Novi Sad, kao i da je stopa nezaposlenosti u Rumu, Inđiji, Pećinci, Pazovi i drugim ispod pet odsto.

- To nam je potrebno i za Banat i Bačku i na tome će se raditi - poručio je Vučić.

Vučević: Ovo je pobeda za budućnost naše dece Zvanicama se obratio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je rekao da kada sledite svoje snove i verujete u njih i kada ih pretvorite u planove i ne plašite se, onda ova investicija upotpunjuje sve ono što se radilo na ekonomiji grada Novog Sada. - Ovakve investicije nam omogućavaju da deca imaju besplatno obdanište, udžbenike, da kupujemo nove autobuse, da budemo evropska prestonica kulture - kazao je Vučević. On je istakao da ovo nije samo pobeda u smislu novih radnih mesta nego i pobeda života, pobeda za budućnost naše dece...

Mirović: Ovo je investicija vredna 50 miliona evra Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović pozdravio je novog investitora rekavši da su oni sada već sugrađani i domaćini, kao i da je reč o investiciji vrednoj 50 miliona evra i 100 novih radnih mesta.

Najveći prerađivač kakaoa

"Bari Kalebout" najveći pojedinačni prerađivač kakaoa na svetu kao sirovine za konditorsku industriju sa sedištem u Cirihu koja ima 60 postrojenja širom sveta, a u Novom Sadu će imati 100 zaposlenih, rekao je za Tanjug glavni izvršni direktor "Bari Kalebout grupe" Antoan de Sent-Afrik.

Prema rečima Sent-Afrika novosadska fabrika grupe čija je godišnja prodaja u 2018/2019 bila 6,5 milijardi evra počeće da radi 2021.

Ugovor o sredstvima podsticaja za investiciju švajcarskog proizvođača čokolade i proizvoda od kakaoa potpisan je krajem septembra 2019. godine u Novom Sadu.

Fabrika će biti na regionalnom putu M-7 prema Zrenjaninu, a uposliće stotinu ljudi i početi proizvodnju 2021. godine.Antoan de Sent-Afrik, glavni izvršni direktor kompanije, naveo je ranije da će fabrika u Novom Sadu predstavljati regionalni centar iz kog će "Bari Kalebo" snabdevati čokoladom tržišta jugoistočne Evrope.

Planirano je da fabrika ima početni proizvodni kapacitet više od 50.000 tona godišnje i da ukupan obim investicije tokom petogodišnjeg perioda dostigne 50 miliona evra (56,7 miliona švajcarskih franaka).