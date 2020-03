View this post on Instagram

U Novom Sadu danas je svečano položen kamen temeljac za novu fabriku kompanije “Barry Callebaut”. Na svečanoj ceremoniji su pored gradonačelnika Miloša Vučevića bili prisutni i predsednik Repulike Srbije, Aleksandar Vučić, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor, glavni izvršni direktor "Barry Callebaut" Antoan de Sent Afrik i generalni direktor za Centralnu i Istočnu Evropu "Barry Callebaut" Stojan Kemera. Barry Callebaut je vodeća svetska kompanija u oblasti proizvodnje visokokvalitetnih čokolada i proizvoda kakaa koja je 2019. godine potpisala Memorandum sa Vladom Republike Srbije i Gradom Novim Sadom za izgradnju prve fabrike u jugoistočnoj Evropi. Fabričko postrojenje će imati proizvodni kapacitet za više od 50 hiljada tona čokolade godišnje i predstavlja investiciju od 50 miliona evra. Otvaranjem fabrike “Barry Callebaut” Novi Sad dobija nova radna mesta sa platama evropskog standarda i najsavremeniju fabriku te vrste. #samonovisad #novisad #barrycallebaut