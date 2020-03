„Srbija mora da bude na oprezu od moguće migrantske krize. Postoje ljudi koji to žele da iskoriste kako bi uneli nemire u Evropu“

Sastanak Erdogana i Putina bi mogao da malo smiri strasti što se tiče problema sa migrantima. Važno je da je Srbija spremna da reaguje, kažu sagovornici za TV Pink.

Hiljade izbeglica se nalazi pred granicama Evrope, a mnogi mediji nagoveštaju da je nova migranska kriza na udaru.

Obvim povodom oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da je dražva spremna ukoliko talas migranata krene ka nama, i da će odgovorno da reaguje.

Boris Vuković, odgovorni urednik "Srpskog telegrafa", kaže da je ovog puta važno da se obrati pažnja na ovaj problem, jer kako kaže, mnogi ovu migransku krizu žele da iskoriste.

- Došlo je do eskalacije sa migrantima, ne samo što uznemirava već možete da vidite i snimke gde se vidi kako migranti na neki način zloupotrebljavaju tu krizu. Postoje, po malo zastrašujući, video snimci gde se vide migranti koji dižu decu do tog dima da bi sve izgledalo što dramatičnije. Ima nekoliko snimaka koji pokazuju kako ono sve to zloupotrebljavaju – kaže Vuković ističući da definitivno svi treba da budu zabrinuti kako bi se ovaj problem što pre rešio. Kako kaže, turski predsednik je taj koji za sada drži sve konce u rukama.

- Postoji to jedno neslaganje Evrope i Erdogana. Turski predsdnik je više puta izjavljivao da mu novac iz Evrope više nije potreban. Verujem da će sastanak Erdogana i Putina sigurno doprineti razrešenju ove situacije. Ono što je bitno je da je naša država odgovorno reagovala, vojska i policija će obezbediti mir – kazao je Vuković.

Milan Dobromirović, urednik političke rubrike u "Informeru" ističe da mnogi ovu krizu koriste kako bi mogli da naprave nemire unutar Evrope i da je to jedan od gorućih problema.

- Dosta ljudi u tim grupama su borci ISIS-a, i žele da dođu u Evropu kako bi izazvali nove nemire. Dobra stvar je u tome što im Srbija nije primarni cilj. Problem će da bude u onom trenutku kada oni ne budu mogli da izađu iz Srbije jer svi ostali stavljaju zidove, ograde i spremni su da pucaju – kaže Dobromirović, ističući da postoje informacije da i grčka vojska puca u migrante.

- To je opasno, jer velika količina ljudi pokušava da nagrne u zemlju. Ni sama Evropa neće da pirmi te migrante, primaju ih samo Srbija ili Severna Makedonija a tu takođe postoje ljudi kojima treba pomoć. Naše službe samo treba da budu na oprezu i da sve drže pod kontrolom – smatra Dorbromirović.