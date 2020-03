VUČEVIĆ ZA PINK: Politički cilj SNS je da dobije podršku građana za nastavak razvojne politike za ekonomsko snaženje države

Miloš Vučević, potpredsednika SNS-a, komentarišući napade dela opozicije o prikupljanju potpisa Srpske napredne stranke, kaže da razume da su pojedini ljudi iskompleksirani što SNS i Aleksandar Vučić imaju podršku i što su kao stranka dobro organizovani.

Vučević je rekao da se članstvo i simpatizeri SNS uvek odazovu i budu prisutni na stranačkim skupovima i prilikom davanja podrške listama i kandidatima ove stranke.

- Ne znam šta bi bilo pristojno i da li ne valja ili da li valja kada imamo ljude koji nam daju potpise ili kada nam niko ne bi došao, jer onda bi rekli da nemamo nikoga. Onda bi verovatno fotografisali i rekli da nema redova i da nas niko ne podržava – rekao je Vučević za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, kada ima ljudi koji dođu da podrže listu “Aleksandar Vučić – Za našu decu” onda se nižu razni komentari.

- Akademik Teodorović okačio je sliku iz Novog Sada, gde sam bio ja lično, gde je bila moja porodica, ne znam šta je problematično u slici gde ljudi stoje u redu – upitao je Vučević.

Komentarišući fotografiju koju je Dušan Teodorović podelio na Tviteru, a na kojoj je uporedio ljude koji žele da podrže SNS sa nacistima, Vučević kaže da se na njoj nalaze ljudi koji su došli da podrže listu SNS-a i dodaje da u toj činjenici ne vidi ništa sporno.

- To je uvreda za zdrav razum, to je uvreda za pristojnost, za svakog državljanina ove države. To je još jedan dokaz koliko ti ljudi, ma kakve da imaju titule i papirnata akademska zvanja, su isfrustrirani zbog svoje nemoći i otuđenosti od sopstvenog naroda – ocenio je Vučević i dodao:

Džaba vam i najveća zvanja kada ne možete da komunicirate sa svojim narodom.

Vučević je komentarišući poziv na vojni udar i mržnju dela opozicije prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću rekao da je to nažalost postala konstanta u javnom političkom diskursu da oni koji ne smeju da izađu na izbore ostaju na tome da iznose optužbe na Vučića i njegovu porodicu.

- Moj je utisak da se oni stide svog naroda, ali mislim da se građani njih stide zbog onog što rade i što su radili na štetu svih nas – kazao je Vučević.

On je dodao da će SNS voditi pozitivnu kampanju usmerenu na rezultatima koje je ova vlast postigla.

- Bićemo najviše fokusirani na ono što je pred nama i šta je naš plan za Srbiju u narednom periodu, šta je naš program za Srbiju 2025, kako dalje da razvijamo i jačamo Srbiju. Naš politički cilj je da dobijemo podršku građana za nastavak razvojne politike za ekonomsko snaženje države, za političku stabilnost – naveo je Vučević i dodao da je cilj da 900 evra bude najmanja prosečna mesečna zarada i da penzije dođu do 450 evra.

Vučević je naveo i da je jedan od ciljeva da mladi vide budućnost u Srbiji.

Kako kaže, najsmešnije su kritike dela opozicije koji je unazadio Srbiju.

- Mi 2012. godine nismo nasledili stanje na nuli, nego na minus 10 - podsetio je Vučević i naglasio da je Srbija tada bila pred bankrotstvom.

Marko Matić, novinar Medijske mreže "Antidot", kaže da primer Teodorovića govori između čega bira Srbija na predstojećim izborima.

- Izbori su sa jedne strane praznik demokratije, ovi izbori će biti najdemokratskiji do sada, sa najboljim uslovima. Videćete, opozicija celokupna, osim tog Saveza za Srbiju koji je mali deo opozicije, koja učestvuje na izborima imaće najbolje moguće uslove koji su ikada postojali u Srbiji – ocenio je Matić.

Kako dodaje, biće ovo najduža kampanja, a SNS je omogućila da se standardi podignu na nivo koji do sada nismo mogli da zamislimo.

- Biće tu oštra politčka borba, ali ja očekujem da će ona ostati u okviru onoga što nazivamo dozvoljena demokratska utakmica. Sa druge strane imamo SzS, te takozvane bojkotaše, koji promovišu mračnjaštvo – kazao je Matić.

On je podsetio da je pre par dana lider Dveri Boško Obradović pozvao na državni udar, a da je juče akademik Teodorović obične ljude uporedio sa nacistima.

- To nije samo uvreda za običnog građanina, već i nipodaštavanje žrtava nacizma – ocenio je Matić.