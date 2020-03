Dačić u Odžacima uručio ključeve stanova za izbegličke porodice:

Na svečanostima u Odžacima danas je prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivice Dačića uručio ključeve za 20 stanova izbegličkim porodicama sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje su u ratnim stradanjima našle utočište u Srbiji.

Stanovi koje smo dodelili u Odžacima deo su Potprojekta 4, čija je ukupna vrednost nešto više od 18,6 miliona evra. Od toga, više od 16 miliona su sredstva iz fonda Regionalnog stambenog programa, dok je nešto više od dva miliona evra nacionalna kontribucija, rekao je Dačić.

Ističe da je kao predsedavajući Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica, unazad već šest godina, svaki put imao posebnu emociju kada svečano uručuje ključeve našim dragim sugrađanima.

Tu emociju sigurno dele i sve moje kolege koje stoje danas ovde pored mene. Jer Regionalni stambeni program je zaista jedan izuzetno plemenit projekat, kazao je on.

Program stambenog zbrinjavanja, bez obzira na nacionalnu pripadnost, krajnje ravnopravno pomaže svima koji su ostali bez svojih domova gde god da se nalaze i to na prostoru čitave bivše Jugoslavije. Do sada je u našoj zemlji izgrađeno i useljeno više od 4.200 stambenih jedinica, a plan je da to pravo ostvari više od 7.000 porodica, naveo je Dačić.

Do sada su iz ovog Potprojekta zbrinute porodice u Arilju, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Staroj Pazovi, Kladovu, Negotinu, Temerinu i Brusu.

Regionalni stambeni program finansiran je donatorskim sredstvima, a najveći pojedinačni donator je Evropska unija. Fondom Regionalnog stambenog programa upravlja Banka za razvoj Saveta Evrope, dok je Komesarijat za izbeglice i migracije vodeća institucija koja implementira program u Srbiji. Proces izbora korisnika sprovode u saradnji sa lokalnim samoupravama uz nadžor UNHCR-a i OEBS-a, kazao je Dačić.

Uz Evropsku uniju, naveo je, do sada su u fond Regionalnog stambenog programa donirale i Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Norveška, Italija, Švajcarska, Danska, Turska, Luksemburg, Italija, Kipar, Češka, Mađarska, Rumunija i Slovačka.

Svim pomenutim zemljama - veliko hvala, kazao je Dačić.

Zahvalio se i članu privremenog organa Opštine Odžaci Miloradu Stanišiću, koji je sa svojim saradnicima obezbedio zemljište i prateću infrastrukturu za izgradnju ovih stanova, kao i dragim prijateljima iz Delegacije Evropske unije u Srbiji, a pozdravi je i ambasadora Andreu Oricija, šefa misije OEBS-a u Srbiji.

Posebnu zahvalnost želim da izrazim komesaru za izbeglice i migracije - gospodinu Vladimiru Cuciću, kao i celom timu saradnika iz Komesarijata za izbeglice i migracije, čije prisustvo uvek raduje, rekao je Dačić.

Ističe da je proces pridruživanja Evropskoj uniji trajno opredeljenje Vlade Srbije.

"Iako je to proces za koji ne znamo sa sigurnošću kako će se završiti, ovaj program koji sprovodimo sa Evropskom unijom lep je primer uzajamne podrške, razumevanja i sjajne saradnje. Iako nam se bliže izbori, ja vam sa sigurnošću mogu reći da će i sledeća Vlada Republike Srbije posvećeno raditi na implementaciji, kako ovog projekta, tako i svih drugih koji su na dobrobit svim našim građanima", zaključio je Dačić.

Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić zahvalio se svima koji učestvuju u implementaciji, a korisnicima na strpljenju i poželeo dug i miran život u novim domovima.

On je istakao da je do sada kroz Regionalni stambeni program više od 4,300 porodica dobilo neki od oblika stambenog rešenja.

Finansijska sredstva za izgradnju objekta u Ulici Dositeja Obradovića bb obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastrukturu obezbedila opština Odžaci.

Ukupna vrednost radova iznosi 426.686 evra, a bruto površina objekta je 1,296 metara kvadratnih.