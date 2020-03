Đurić: Jeremić uvek žrtvuje državne interese zbog ambicija

Direktor Kancelarije za Kosovo i metohiju Marko Đurić izjavio je danas da je Vuk Jeremić dosledan u jednome, a to je žrtvovanje srpskih državnih i nacionalnih interesa sopstvenoj, kako navodi, bolesnoj političkoj ambiciji.

U saopštenju, Đurić navodi da, u trenutku kada administracija predsednika SAD Donalda Trampa pokazuje spremnost da sasluša argumente Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji, Jeremić u Vašington odlazi da pokvari sve ono na čemu su predsednik Vučić i naša diplomatija godinama predano radili.

"To podmuklo zabadanje političkog noža u leđa sopstvenoj državi je postalo Jeremićev specijalitet, jer na isti način je i u prošlosti dolazio do međunarodne podrške za ostvarenje ličnih karijernih ciljeva", ocenio je on.

Kao što je nekad obezbeđivao napredovanje trgujući srpskim državnim i nacionalnim interesima, navodi Đurić, to Jeremić pokušava da radi i danas, samo što danas, kao sasvim marginalna politička figura, osim kao antisrpski lobista, on nije u stanju da ozbiljnije naškodi Srbiji.

"Građani Srbije dobro znaju ko je Vuk Jeremić, kao što i njegovi inostrani sagovornici kojima se udvara mržnjom prema sopstvenoj zemlji, znaju da je on samo jedan u moru međunarodnih političkih protuva", zaključio je Đurić.