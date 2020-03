PREDSEDNIK VUČIĆ: Zahvalan sam lekarima što rade najteži posao, ljudima što ne postoji panika i ponosan što je Srbija spremna dočekala sve

View this post on Instagram

Želim da čestitam našim lekarima koji se na veličanstven način bore. Hvala im na tome što su hrabri da rade najteži posao, naše je da im vratimo većim platama koliko je to moguće još u ovoj godini. Zahvalan sam ljudima što ne postoji panika i ponosan što je Srbija spremna dočekala sve.