ĐURIĆ: Kurtijeva platforma je program protiv dijaloga!

Aljbin Kurti i njegovi ljudi ne žele da razgovaraju o statusu, niti o teritoriji naše južne pokrajine. Ovo je platforma protiv razgovora i na to je ukazao i predsednik Vučić pre dva dana, komentarišući ovu temu, rekao je za NOVO JUTRO direktor Kancelarije za KiM, Marko Đurić.

Đurić je rekao da kada je u pitanju dijalog između Beograda i Prištine, imamo novu situaciju kakva nije viđena godinama.

“Imamo jasne poruke iz Vašingtona da dijalog treba da bude dijalog kompromisa, u kome obe strane nešto dobijaju i nešto daju, i da on ne treba da ima crvene liniije kakve pokušava da nametne Aljbin Kurti svojim programom. Taj takozvani program nije za dijalog, već je program protiv dijaloga”, rekao je Đurić.

Kako kaže, ako unapred kažu da neće da razgovaraju o statusu ni o teritoriji naše južne pokrajine, već kažu da je to za njih nezavisno Kosovo, onda, dodaje Đurić, ne znam o čemu imamo da razgovaramo.

“Ta platforma nudi i odgovor na to. Oni ne žele da razgovaraju. Ovo je platforma protiv razgovora, protiv dijaloga i na to je ukazao i predsednik Vučić pre dva dana, komentarišući ovu temu. On je skrenu opažnju domaćoj javnosti na jednu spoljno političku situaciju u vezi sa ovom stvari. A to je da Kurti pokušava da se sakrije iza stavova pojedinih evropskih zemalja koje imaju različite stavove od SAD”, rekao je Đurić.

Kako kaže, on upravo zbog toga nastupa sa ohološću i bahatošću prema Grenelu, i dodaje Đurić, jedva čeka američke izbore i Boga moli da dođe do promene vlasti i ključnih ljudi u SAD.

“Stvara se utisak da Kurti pokušava da kupi vreme do izborau SAD, nadajući se da će biti promenjeni ljudi za koje smatra da nisu naklonjeni njegovoj ideji”, rekao je Đurić.

Đurić je istakao da je destruktivna pozicija Prištine svojim postupcima zamrzla svaki dijalog.

“Sa jedne strane imamo stav nekih evropskih zemalja koje kažu da ako Kurti delimično ukine takse, Srbija to treba da pozdravi. A imamo isa druge strane jasnu i principijelnu poziciju Rusije, Kine i SAD, koje kažu datakse moraju da padnu da bi se dijalog nastavio”, rekao je Đurić.

On je dodao da je od ključnog značaja to što Srbija nije sedela skrštenih ruku, već je, kako kaže, predsednik Vučić sa timom ljudi napravio preokret na međunarodnoj sceni kada je reč o takozvanim priznavanjima nezavisnosti Kosova.

“Od jedne situacije u kojoj je lažnu nezavisnost naše južnepokrajine priznavalo 110, 116 država, danas je taj broj pao na 93, najviše 94države. To je sada manje od polovine članica UN. Država Srbija i njeni najviši predstavnici doveli su do toga da se krnji i da dolazi do jedne erozije statusa Kosova u međunarodnoj zajednici”, rekao je Đurić.

Kako kaže, zahvaljujući tome što se od 2012. godine ozbiljnoradi, podrška takozvanom nezavisnom Kosovu se konstantno topi i krlji umeđunarodnoj zajednici.

“Kurtiju se mora odati priznanje za iskrenost po tom pitanju. On je otvoreno stavio do znanja da ne želi dijalog i kompromis, ali jeu jednoj stvari bio u pravu i mi ćemo na to da ukazujemo svakoga dana. Upravuje u tome što kaže da ne može nametnitim stvarima bilo šta da se postigne”, rekao je Đurić.

Kako kaže, ono što Kurti ne razume, jeste da se stvari umeđunarodnim odnosima i zajednici menjaju.

“Srbija ozbiljno i filigramski radi. Predsednik Vučić setrudi da izgradi i dobre lične odnose sa međunarodnim zvaničnicima. On imastratešku viziju da se slika promeni. Dok Kurti srlja u sukob i konflikt, mi setrudimo da steknemo prijatelje”, rekao je Đurić.

Kako kaže, već smo videli da Kurti ume da lažno interpretirareči međunarodnih zvaničnika.

“ Mi treba da nastavimo da radimo, i da nastavimo da radimona ekonomskom jačanju Srbije. Svaki kilometer kvadratni nam je dragocen, kao isvaki čovek na KiM, ali i u centralnoj Srbiji”, rekao je Đurić.