Detinjstvo Siniše Malog u fotografijama

Novinari @srpskitelegraf su me podstakli da se setim nekih dobrih, starih dana i raznih doživljaja iz mladosti. 😀 Ovo su neke od fotografija iz današnjeg intervjua... Prva je zabeležena prvog dana škole, a na slici je moj drug iz klupe Goran Knežević. Druga fotografija je sa roditeljima, iz avgusta 1992. godine, a treća iz vojske. Više na: www.republika.rs