Vučević: Najjači deo SNS su naše koleginice

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu predstavio je danas kandidatkinje za pokrajinske poslanice i za odbornice u Skupštini grada. Potpredsednik SNS Miloš Vučević rekao je da kampanju za predstojeće parlamentarne, pokrajinske i gradske izbore počinju sa Tvrđave, koja je "simbol opstanka i snage Novog Sada".

- Sa ovog mesta koje šalje snažnu i uspešnu priču o Novom Sadu, krećemo sa najjačim delom naše stranke, a to su naše koleginice, kandidatkinje za pokrajinske poslanice i za odbornice u Skupštini grada. Ispred gradskog odbora SNS je 37 dama na svim nivoima. Apsolutno smo kandidovali više žena nego što je zakonski minimum, mada to nama uopšte nije bio kriterijum, jer bismo i da nema zakonske obaveze ove dame kandidovali, jer su one to svojim radom zaslužile. One imaju svoja imena i prezimena - rekao je Vučević.

Kaže da je Srbija uspešna onoliko koliko su žene zadovoljne, uspešne i snažne.

- Moja poruka svim damama, ali i mojim koleginicama iz stranke, na današnji Međunarodni dan žena jeste da budu srećne, voljene, poštovane, jer je to najmanje što možemo da uradimo za njih i da ne bude samo taj jedan dan, Dan žena, samo njihov dan, već i svaki drugi, jer su i Srbija i budućnost ženskog roda, a to jeste i motiv naše kampanje kako bi naša deca ostala ovde da žive - rekao je Vučević.

Odbornica u Skupštini rgada, Dina Vučinić ponovo je, treći put, kandidatkinja za odbornicu i ona, takođe, naglašava da je ova stranka kandidovala više nego što zakon propisuje, ali da tu nije reč o formi, već suštini.

- Žene su se kroz istoriju borile za svoja prava veće plate, bolji položaj u društvu, ali i izborno pravo. S tim u vezi danas je situacija dosta drugačija, imamo u Srbiji na konkretnim primerima žene na visokim funkcijama gde ih je delegirao Aleksandar Vučić, imamo ženu premijera, u Narodnoj banci, u Skupštini, mnogim ministarstvima, ali to ne bi trebalo da bude samo forma, već i suština. Mi nismo samo zbog toga što to zakon propisuje kadnidovali 44 odsto žena, već zato što su one to zaslužile. One mogu da vode i grad i državu i preduzeća - rekla je Dina Vučinić.

Aleksandra Maletić, kandidatkinja za pokrajinsku posalnicu podsetila je na to šta je SNS u ovom mandatu sve uradio u Novom Sadu, pa je tako nabrojala besplatne vrtiće za decu, preduzela mere za poboljšanje položaja žena na selu i drugo.