Milovanović: Tramp hoće Srbiju u “novoj Evropi”, Albanci u panici zbog inicijative "tri mora"!

Suštinsko u inicijativi "tri mora" jeste da SAD želi da se odupre nemačkom uticaju u Evropi i uslovno vodi nekoj vrsti cepanja EU, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink Saša Milovanović, direktor "Srpskog telegrafa".

Milovanović je komentarišući inicijativu “tri mora” koja je uspostavljena 2016. godine, rekao da je prvenstveni cilj SAD bio da poboljša prodaju tečnog gasa u zemljama koje nisu uz “centar” EU.

“Inicijativa okuplja američke dugogodišnje saveznike iz Evrope i uspostavljena je sa idejom da jednog dana preraste u savez. Suštinsko u ovoj inicijativi jeste da SAD želi da se odupre nemačkom uticaju u Evropi i uslovno vodi nekoj vrsti cepanja EU”, rekao je Milovanović.

Kako kaže, žele da se odupru i uticaju Rusije, kao i nadolazećem uticaju Kine.

“Dobro je što je želja Amerike da Srbiju vidi u tom savezu, a takođe je dobro što će Srbija moći sama da odlučuje koliko će “konzumirati” od tog novog “partnerstva”. Videli smo šta su Albanci govorili i kakva ih je panika uhvatila kada se pomenuo izlazak na luku Drač”, rekao je Milovanović.

Takođe, dodaje, o značaju ove inicijative govori i to da je Nemačka htela da bude posmatrač, ali joj to, kako kaže, nije dozvoljeno.

“I drugi podatak da je i taj da je Tramp po izboru za predsednika SAD za prvo pojavljivanje van tla Amerike izabrao Poljsku, gde se te godine održavala inicijativa “tri mora”. Još jedan podatak koji govori u prilog da Srbiju žele da vide u tom savezu, jeste to što su se ubrzali i uzeli u svoje ruke rešenje Kosova, odnosno rešavanje dijaloga između Beograda i Prištine”, rekao je Milovanović.

Mišel Zubenica izvršni direktor Centra za međunarodnu javnu politiku, rekao je da postoji već nekoliko indicija da Srbije uđe u savezništvo sa ovim zemljama.

“Veoma je zanimljivo koje su to zemlje. To su zapravo zemlje iz takozvane “Višegradske grupe”, a to su upravo zemlje sa kojima Srbija ima najbolju saradnju i od njih ima najveću podršku. Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska”, rekao je Zubenica.

Kako kaže, Tramp Mađarsku gleda kao jedan od najvećih saveznika u Evropi.

“Ovaj projekat je veoma važan, Amerika stoji iza njega, jer želi da se vrati u Evropi i da obuzda samu Nemačku. Ako uđemo u krug tih zemalja, mi na taj način pravimo strateško partnerstvo sa SAD, a to je svakako najveća globalna super sila”, rekao je Zubenica, i dodao da administracija Donalda Trampa ima mnogo više sluha za naše interese nego što su to imali njegovi prethodnici.

Komentarišući odnos Aljbina Kurtija prema porukama koje ovih dana dolaze iz Amerike, Milovanović je rekao da se stvara utisak da je Kurti sve stavio na jednu boju i da kupuje vreme, ne bi li sačekao izbore u SAD i eventualnu promenu na vlasti.

“On se nada da Tramp više neće biti predsednik, već da će se vratiti one druge snage koje su ih i napravile. Polaže nadu u to, ali meni to deluje naivno i neozbiljno. Međutim, za nas u Srbiji je to možda i dobro, to što je krenuo “samoubilačkim” putem”, rekao je Milovanović.

Zubenica kaže da Albanci pokušavaju da iskoriste poslednje trenutke, ali dodaje da smatra da će ipak pod pritiskom morati da ukinu takse.

“Pitanje je momenta da njihova roba zauzme tržište na KiM, ali smatram da to ne može da prođe bez posledica. Kurti je odabrao pogrešne saveznike, to jednostavno neće moći da prođe. U Vašingtonu su izgubili strpljenje, imaće ozbiljne sankcije ukoliko se ne ukinu ubrzo”, rekao je Zubenica.