VUČIĆEVIĆ: Krušik je najvažnija fabrika namenske industrije u Srbiji i garancija naše vojne neutralnosti i nezavisnosti!

Krušik je od ogromnog interesa za odbranu Srbije, za izvoz naoružanja i vojne opreme u inostranstvo, rekao je za NOVO JUTRO glavni urednik lista Informer Dragan J. Vučićević.

Vučićević je istakao da je Krušik tačka na kojoj su mrzitelji iz opozicije, iz Đilasovog Saveza, pokušali da prepolove državu.

“Tu nije u pitanju vlast, u pitanju je država. Krušik je najvažnija fabrika namenske industrije u ovoj zemlji. Od ogromnog je interesa za odbranu Srbije, za izvoz naoružanja i vojne opreme u inostranstvo. To je neko pokušao da sabotira u interesu zapadnih centara moći”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, biće vrlo zanimljivo da vidimo kako stvari danas izgledaju u fabrici i kako će radnici dočekati predsednika Srbije.

“Radnici bi trebalo da znaju kakvo im je stanje u fabrici. Ja znam da će radnici oberučke dočekati predsednika, jer je stanje tamo mnogo bolje nego što je bilo pre 2012. godine. Kada pogledate kako je cela afera krenula, svima je jasno da je tu u pitanju klasična vojno-tehnička i industrijska špijunaža”, rekao je Vučićević.

Vučićević ističe da je uzbunjivač učinio ozbiljna krivična dela, podseća da je taj čovek krao i fotokopirao projektu dokumentaciju i vojne tajne.

“Od cele te priče, o velikom lopovluku, pljački veka, o tome kako je upropašćena fabrika, došli smo do sukoba interesa koji čak nije ni to. Oni zapravo nemaju ništa. Čitava priča im se temelji na tome da je otac ministra bio predstavnik neke privatne firme. Nemaju ništa, to je čista lažna afera”, rekao je Vučićević.

On podseća da je u Krušiku zaposleno novih 1.200 ljudi, više od 3.000 porodica živi od te fabrike u valjevskom kraju.

“To sve neko hoće da sruši. Pre nego što je promenjena vlast pre 2012. godine, Krušik je bio razvalina. Tamo se ništa nije radilo. Neko je došao i uradio sve kako bi se fabrika podigla, a taj neko je presednik Vučić koji je najzaslužniji što je Krušik ponovo ozbiljna fabrika, što ima izvoz i što se redovno isplaćuju plate”, rekao je Vučićević.

Vučićević je podsetio da je NATO bombardovao Krušik, a sada neko želi skroz da ga ugasi, jer, dodaje, ruši nečije interese.

“NATO zemlje su preuzele jedan deo tržišta srpske namenske industrije. Ako je postojala neka namera od ove afere, bila je ta da se otme deo tržišta od nas i u debelom finanskijsom interese, kako mi se čini”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, šteta je naneta i ona mora da se popravi.

“Odlično je što je Vučić otišao tamo, jer radnici moraju da znaju da je Srbija uz njih, jer nije u pitanju samo izvoz, već je Krušik garancija naše vojne neutralnosti i nezavisnosti”, rekao je Vučićević.

Ljuban Karan, bivši potpukovnik Kontraobaveštajne službe, podvukao je da je napad na Krušik bila obaveštajna operacija.

“Bilo je pitanje šta u Srbiji napasti da bi se sprečilo da ne bude vojno neutralna država, pa je tako meta i izabrana. Naša namenska industrija je stub oko kog se formira neutralnost Srbije. Više je došlo do izražaja u proteklim godinama ovo što dolazi iz inostranstva, provlači se kao manje bitno ono što mi proizvodimo. A to je jednako važno”, rekao je Karan.

Kako kaže, što se tiče obaveštajne operacije, ona je odlično izvedena i oni su vrlo dobro procenili šta je to u Krušiku bitno i našli su oslonac na unutrašnje snage.

“Uspeli su da pored opšte opservacije podataka, da u srcu Sistema pronađu oslonac u ljude koji su bili spremni da izdaju informacije za novac. To nije lako pronaći”, rekao je Karan, i dodao da je mnogo važna odbrambena kompontenta, jer je svaka izdaja na tom planu ujedno i slabljenje našeg odbrambenog sistema.

Pukovnik dr Bojan Pavković, direktor Vojno-tehničkog instituta, složio se da je Krušik jedna od najznačajnijih fabrika naše odbrambene industrije i zajedno sa Ministransktvom odbrane doprinosti borbenoj gotovosti vojske Srbije.

“Mi danas imamo otvaranje dva nova pogona, postrojenje za kovanje košuljica projektila 150 mm, i kapislana za proizvodnju bokser kapisla. Ovo su dva značajna pogona, dobićemo adekvatnu municiju za povećanje odbrambene moći države”, rekao je dr Pavković.