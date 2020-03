SRPSKO-JERMENSKO PRIJATELJSTVO JE NERASKIDIVO: Vacić položio venac i razgovarao sa jermenskim zvaničnicima (VIDEO)

View this post on Instagram

Српска Десница на челу са председником Мишом Вацићем, заједно са пријатељима из Јерменске националне заједнице у Србији положила је венац у Земунском парку на споменику Јерменски Хачкар, чиме је истакнута велика подршка братском православном народу који са нашим везује заједничко страдалништво. Свечаном полагању венаца уз присуство Гарде Војске Србије, поред председника Српске Деснице Мише Вацића који је заједно са председником Јерменске националне заједнице у Србији Биљаном Шахримањан Обрадовић, венце су положили председник народне скупштине Јерменије Арарат Мирзојан и председник народне скупштине Србије Маја Гојковић. „Пре свега, захвалио бих Биљани Шахримањан Обрадовић, председнику Јеменске нациналне заједнице на сарадњи коју смо успоставили, препознајући жртву коју су претрпела наша два народа. Геноцидна судбина која нас је задесила никада не сме бити заборављена и морамо увек са пиједесталом да се сећамо српских и јерменских жртва“, рекао је председник Вацић. Председник Српске Деснице је овом приликом разговарао и са амбасадором Јерменије у Прагу Асотом Ховакимјан и председником Парламента Јерменије Араратом Мирзојан, истичући да је вековно пријатељство Србије и Јерменије нераскидиво. Двадесетак девојака из Кола жена Српске Деснице које су биле у пратњи Мише Вацића су биле у мајицама са српском и јерменском заставом у знак пријатељства. #srpskadesnica #misavacic #jermenija