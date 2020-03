Milić za Pink: Jačanje odnosa između Srbije i SAD doprinosi stabilizaciji. Rasulo u Prištini nije dobro ni za koga

Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić smatra da jačanje odnosa Srbije i Amerike ne bi trebalo nikome da smeta, te da bi Priština trebalo da pokaže odgovornost i sredi postojeću krizu vlasti.

- Ne bi trebalo nikome da smeta što se odnosi Srbije i Amerike postaju sve boljini Zapadnom Balkanu, ni zemljama EU, a ni građanima Srbije. To može samo dadoprinese stabilizaciji i nastavku procesa demokratizacije i nastavka evropskihintegracija – rekla je Milić za Pravac.

Ona pretpostavlja da postoje i državni i nedržavni aketri spolja kojima to ruši neke njihove koncepcije, planove, projekcije moći i interesa na zapadnom Balkanu.

- Zbunjuje me vrlo glasno ćutanje velikog broja organizacija civilnog društva iz Srbije koje su godinama finansiranih iz različitih struktura SAD i EU, a koje sada ne shvataju značaj procesa približavanja Beograda i Vašingtona i ne uspevaju da ga vide šire od odnosa prema jednoj administraciji u Beogradu i jednoj administraciji u Vašingtonu, da je to proces na kojem su i oni valjda radili svih ovih godina, da su i oni zaslužni za to što se Srbija promenila i napredovala do mere da sada SAD smatraju da je vreme za obnovu strateškog partnerstva, da oni vide Srbiju 2020. godine, a da oni koji su se navodno zalagali za demokratizaciju vide Srbiju devedesetih godina prošlog veka – istakla je Milić.

Kako je dodala, ova vlast je tokom sedam, osam godina postigla značajne rezultate na institucionalnom približavanju zapadu uz vrlo pametno manevrisanje i održavanje dobrih odnosa i sa Rusijom i sa Kinom, pored procesa evropskih integracija.

- To je važno i veliko dostignuće – istakla je Milić.

Dugoročno, ovo rasulo na Kosovu nije dobro ni za srpsku zajednicu ni za Srbiju, ni za region, imamo dve "crni labud" situacije koje su nepredvidive – i migracije i koronavirus. Nije dobro da u takvim uslovima imate crnu rupu gde se ne zna ko je legitimna vlast i ko koga predstavlja

- Ako Priština ima imalo zrelosti i ako hoće da pokaže da je odgovoran i legitiman parrtner u regionu i SAD, i EU, moraju ovu krizu vlasti da srede – dodala je Milić.