Rend Pol: Vreme je da posle toliko godina vratimo sa Kosova američke trupe

Pol je na svom Tviter nalogu napisao da bi trebalo ohrabriti Kosovo da okrene novu stranicu i sarađuje sa Srbijom na trajnom miru.

On je, takođe, napisao da je vreme da se američke trupe posle toliko godina vrate kući.

“Ohrabrujem Kosovo da okrene stranicu i radi sa Srbijom na trajnom miru. Vreme je da posle toliko godina vratimo naše trupe kući”, napisao je Pol na svom Tviter nalogu.

I support peace and commerce with all. I encourage Kosovo to turn a page, and work with Serbia for a lasting peace. Time to bring our troops home after so many years over there... https://t.co/d18Zdd76XL