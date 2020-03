Vučić čestitao Janši izbor za premijera: Srbija je prijatelj i pouzdan partner Slovenije

- Primite iskrene čestitke povodom stupanja na dužnost nove Vlade Republike Slovenije sa Vama kao premijerom, uz najbolje želje da Vašoj zemlji obezbedite dalji napredak, a građanima blagostanje - naveo je Vučić u čestitki.

Vučić je istakao da je Srbija prijatelj i pouzdan partner Slovenije i da će dobre političke odnose dve zemlje pratiti sve bolje ekonomske veze, kao i saradnja u svim drugim oblastima, na dobrobit građana obeju zemalja.

.#Slovenia gets 14th #government as Janez Janša's cabinet endorsed (@JJansaSDS) https://t.co/r3KOYrcwO2 pic.twitter.com/ujzg5W74R2