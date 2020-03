View this post on Instagram

Чекамо нашу кинеску браћу. Ми не тражимо новац, ми тражимо нешто што је много више од новца. Тражимо кинеску љубав, тражимо ваше људе да нам помогну, да нам омогућите да можемо да купимо маске, рукавице, респираторе... Бескрајно хвала на свему нашој кинеској браћи и нашем брату Си Ђинпингу.