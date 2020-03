MARKOVIĆ PORUČIO RADULOVIĆU: Kako je za Radulovića uvođenje vanrednog stanja u drugim zemljama opravdano, sem u Srbiji?

Od muzikanta Saše Radulovića, i propalog Pokreta Dosta je bilo ništa drugo nismo mogli da očekujemo, osim visokog stepena neodgovornosti u vreme pandemije koronavirusa, rekao je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Marković.

Marković se pita kako je moguće da je, po Saši Raduloviću, vanredno stanje opravdano u drugim zemljama, osim u Srbiji.

- Pitam Sašu Radulovića kako objašnjava to da je opravdano uvođenje vanrednog stanja u drugim zemljama, a da za Srbiju ne važi isto.Takođe, pitam Radulovića kako je to bilo prihvatljivo da Nataša Mićić svojevremeno proglasi vanredno stanje bez sednice Narodne Skupštine i to dok je bila u VD statusu - rekao je Marković.

Marković se takođe pita "kako to da poslanici DJB sada vape za sednicama parlamenta, a dok smo imali redovna zasedanja jedva da su se pojavljivali".

- I na samom kraju, neobaveštenog i neodgovornog Radulovića i njegovu svitu podsećam, da vanredno stanje koje je uvedeno zbog pandemije korona virusa znači zabranu okupljanja više od stotinu ljudi, a da održavanje sednice u Narodnoj skupštini podrazumeva minimum 500 ljudi u jednom zatvorenom prostoru - kaže.

Marković je takođe, u svom saopštenju, podsetio Radulovića na značaj rada samog Parlamenta.

- Poštovani Raduloviću, da ste se potrudili za prethodne četiri godine da češće dolazite u Skupštinu, znali biste da sednica ne znači prisustvo samo 250 poslanika, već dolazak ljudi iz administracije koji spremaju sednicu, obezbeđenja, medija i svih drugih pojedinaca koji su neophodni za funkcionisanje Skupštine - rekao je Marković.