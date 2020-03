Simić: Svih 10 poslanika Srpske liste glasaće za izglasavanje nepoverenja kosovskoj vladi (VIDEO)

Na zahtev člana vladajuće koalicije Demokratskog saveza Kosova u Skupštini Kosova je počela plenarna sednica na kojoj će se poslanici izjasniti o nepoverenju Vladi Kosova na čelu sa Aljbinom Kurtijem.

Ranije su se i opozicione partije izjasnile da će podržati incijativu za rušenje vlade.

Osmani: Kvorum postoji

Predsednica Skupštine Vjosa Osmani je konstatovala da je obezbeđen kvorum jer je u sali prisutno 106 poslanika i dodala da je DSK sa 43 potpisa pokrenuo inicjativu za iz izglasavanje nepoverenja vladi.

Arben Gaši iz DSK je na početku sednice poručio da je premijer Kurti prekršio koalicioni sporazum kad je razrešio dužnosti ministra unutrašnjih poslova Agima Veljiua.

“Vlada je došla na vlast uz obećanje o promeni i borbi protiv korupcije, a za manje od 50 dana Kurti je bio neodgovoran prema strateškim partnerima SAD. Doveo je u opasnost i prisustvo američke vojske ali i strteške inevsticije”, rekao je Gaši i predložio da se izglasa nepoverenje vladi.

Šef poslaničke grupe Samoopredeljenja Redžep Seljimi poručio je na plenarnoj sednici da se Kosovo suočava sa pandemijom koronavirusa, dok se politički protivnici danas bore protiv vlade i sa svojim starim savezniicma traže nepoverenje.

Seljimi: Ne možete da nas pobedite

“Možete da podržite Tačijev i Vučićev projekat, ali nikada nećete moći da nas pobedite. Mi ćemo se opet sresti i suočićemo se opet, a kada odemo na izbore onda glasove tražite od Tačija i Vučiha”, rekao je Seljimi.

On je demantovao Arbena Gašija iz DSK uz poruku da nema sankcija od strane SAD i ocenio da nije tačno da je DSK sazvao sednicu o nepoverenju zbog smene ministra policije Agima Veljiua, već da bi se došlo do jednog lošeg dogovora za Kosovo. On je optužio DSK da pokušava da održi na vlast predsednika Kosova Hašima Tačija.

Današnjoj sednici ne prisustvuju predstavnici medija zbog pandemije koronavirusa, a novinari informacije o toku sednice dobiju preko zvaničnih kanala Skupštine Kosova i RTK kanala.

Memlji Krasnići iz Demokratske partije Kosova je u obraćanju poslanicima poručio da je vladajuća koalicija bila neodgovorna i dodao da će DPK glasati za rušenje vlade. On je podsetio da je bilo obećanja nakon oktobarskih izbora da će vlada biti formirana za 72 sata od objavljivanja konačnih izbora i dodao da je ona formirana tek nakon četiri meseca pregovaranja između Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova.

I Daut Haradinaj iz Alijanse za budućnost Kosova je potvrdio da će poslanici ispred te partije glasati za oduzimanje mandata vladi.

Simić: Vlada nije pokazala poštovanje prema Srbima

Takođe, predsednik parlamentrane grupe Srpske liste Igor Simić istakao je da će ova partija podržati predlog za izglasavanje nepoverenja Kurtijevoj vladi.

"Vlada nije pokazala poštovanje prema srpskom narodu, odnosno Srpskoj listi koja je izabrana na izborima da predstavlaj srpsku zajednicu. Zato će svih deset poslanika Srpske liste podržati izglasavanje nepoverenja vladi Aljbina Kurtija”, rekao je Simić.

Poslanici Srpske liste i predstavnici ostalih manjina, zbog mera epidemijske predostrožnosti koje su uvedene, smešteni su na balkon skupštinske sale.

Zaštitne maske i razmak dva metra

Predsedništvo parlamenta juče je donelo odluku od održavanju sednice sa četiri glasa "za" i dva glasa "protiv" održavanja vanredne sednice.

Inače, poslanici u sali i službena lica skupštine nose zaštitne maske i rukavice, i sede na dva metra razmaka.

Kako piše Gazeta Ekspres, iako je najavljeno da na današnjoj vanrednoj sednici parlamenta neće biti medija i gostiju, ambasador SAD Filip Kosnet stigao je u Skupštinu Kosova.

Podsetimo, DSK je pokrenuo proceduru izglasavanja nepoverenja vladi nakon što je premijer Kurti smenio ministra unutrašnjih poslova Kosova Agima Veljiua iz redova Demokratskog saveza Kosova jer je javno podržao predlog predsednika Kosova Hašima Tačija o uvođenju vanrednog stanja povodom pandemije koronavirusa.

Takođe, tačka razmimoilaženja između koalicionih partnera su i takse na robu iz Srbije i BiH.

DSK je tražio potpuno i bezuslovno ukidanje taksi od 100 odsto kako to od Kosova zahtevaju SAD, dok je premijer i lider Samoopredeljenja Kurti ostao pri svom stavu i ukinuo samo takse na sirovine uz najavu uvođenja recipročnih mera.