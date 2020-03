VESIĆ ZA PINK: Neverovatno je to što Đilas skuplja političke poene na epidemiji (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić komentarišući izjave političkih aktera koji su predložili da penzioneri imaju neko vreme da "protegnu noge" rekao je da smo u vanrednom stanju u kojem se borimo za život ljudi i da to podrazumeva da svi poštuju mere koje donosi Vlada.

Vesić je kazao da tu nema igranja i dodao da mu je neverovatno to što Dragan Đilas, lider SzS, pokušava da skupi političke poene na epidemiji.

- Meni je to neverovatno. Donete su mere na predloge epidemiologa da građani stariji od 65 godina ne izlaze iz svojih kuća da bi se zaštitili i onda dođe taj šarlatan, jer to je šarlatanstvo i igranje sa životima ljudi, i kaže, pa neka šetaju sat vremena. Pa koja je razlika između sat vremena i 24 sata? On može za tih sat vremena da se zarazi isto kao i za 24 sata - naglasio je Vesić.

Kako kaže, ne može da veruje da Đilas sedi negde, piše tvitove i misli da je pametan.

- Ja ne znam šta da kažem za to, za tu vrstu neodgovornosti i bezobrazluka - kazao je Vesić i dodao da penzioner može za tih sat vremena da se zarazi tako što će se uhvatiti za kvaku, gelender.

Vesić ističe da to što Đilas radi nije normalno i dodaje da je to besramno.

- Da se igra sa životima ljudi i misli da je pametniji od epidemiologa. On je sad mnogo pametan, pa zna bolje od Kona ili Kineza koji su nam došli, a koji su se u Vuhanu borili sa ovom krizom - ocenio je Vesić.

Vesić kaže da je Đilasu bolje da sluša šta govore epidemiolozi, a da će biti vremena za skupljanje jeftinih političkih poena.