"Da bi se NEOPHODNE MERE sprovele, potreban je POLITIČKI AUTORITET! To u Srbiji ima jedino predsednik Aleksandar Vučić"

Stabilna vlast i politčki autoritet su važni za borbu protiv epidemije koronavirusa u Srbiji. Upravo zbog toga, ne smemo da dozvolimo da nam se dogodi italijanski i španski scenario, rekli su sagovornici za TV Pink.

Marko Matić, novinar medijske mreže Antidot, kaže za Novo jutro TV Pink da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uveo posebne mere za penzionere, jer brine o njima, ali i naglašava da to neko korositi kako bi prikupio političke poene.

-Nije Vučić zatvorio penzionere, ovo su mere micinske prirode. I ovo što pričaju da je povređen Ustav, nije baš tako. Ovde je reč o određenoj starosnoj grupi, koja treba da se zaštiti... - rekao je Matić, ukazujući da je u ovom trenutku važna stabilna država.

- Važno je to stabilno političko vođstvo u Srbiji. Pokrenuli su peticiju gde inisistiraju na stručnjacima, a sećate se da su pre par dana svašta pričali upravo protiv tih stručnjaka. Napdali su dokotra Nestorovića, jer je bio pored Vučića na konferecniji za medije – ukazao je Matić.

Kako kaže, stručnjaci predlažu mere, ali ono što je, po njegovoj oceni važno, to je i stabilna vlast u zemlji kako Srbija ne bi imala italijanski i španski scenario.

-Da bi se te mere sprovele, potreban je politički autoritet, a to danas ima jedino Aleksandar Vučić. Stabilna vlast i politčki autoritet su važni za borbu protiv epidemije koronavirusa u Srbiji. Pogeldajte Italiju i Španiju, zajedničko im je to što imaju slabe vlade i slabo politčko vođstvo. Slabo su kalkulisali. U zemlji u kojoj umire 800 ljudi dnevno, prave se korona-žurke, govori o tome kako je vlast slaba – naglasio je on.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže za Novo jutro da postoji opsežna akcija da predsednik Vučić ne voli penzionere, ali naglašava da je reč o spinovima koji se nalaze na društvenim mrežama.

- Građani stariji od 65 godina treba da sede kod kuće, jer su najugroženiji. Predsednik Vučić je izrazio žaljenje, jer mora da izrazi takvu meru i zaštiti ih. Spinovati takve informacije su strašne, jer ljude ne leči Ustav Republike Srbije, već lekari – rekao je Krstić.

Naglašava da mere koje država uvodi su za dobro svih građana Srbije.

-Kada je vanredno stanje, Vlada i predsednik imaju puno pravo da mi zabrane za moje dobro – dodao je, i naglaso je da poziv na nepoštovanje zakona zači zapravo pozivanje na džavni udar.

- Kad ne poštujete zakone, to znači da želite državni udar. Postoje neka pravila društva, kodeks i kada je nevolja, nema stranaka, treba svi da budemo solidarni i da slušamo one koji su odgovorniji i stručniji – rekao je on i ukazao na lekare i epidemiologe koji ovih dana imaju ključnu ulogu u državi.