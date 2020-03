VUČIĆ PORUČIO DŽONSONU: Brzo se oporavi i nastavi da se boriš!

Vučić je poruku podrške Džonsonu uputio na Tviteru.

- Želim ti brz oporavak. Brzo se oporavi i nastavi da se boriš - napisao je Vučić.

Wish you a fast recovery @BorisJohnson , get well soon and keep fighting!

Kako smo ranije pisali, britanski premijer je u video snimku na Tviteru potvrdio da je u poslednja 24 sata imao blage simptome i da je njegov test na koronavirus pozitivan.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri