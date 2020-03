Marković: Po ko zna koji put od Boška slušamo iste laži

Po ko zna koji put od Boška Obradovića slušamo iste laži, spinove i zamene teza, rekao je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Marković.

Po ko zna koji put od Boška Obradovića slušamo iste laži, spinove i zamene teza. Znamo i zašto to radi. Znamo da mu smeta hapšenje narko-dilera, znamo da mu smeta hapšenja kriminalaca, pogotovo povezanih sa Savezom za Srbiju. A u proteklim mesecima uverili smo se da i te kako imaju veze da narko-dilerima, od Dabovića, preko kuma Tocila, do Novaka Filipovića, rekao je on u saopštenju.

Ono što ne znamo to je zašto uporno ponavlja iste, reciklirane laži protiv vrha države i to u situaciji kada smo svi okrenuti samo jednom cilju - borbi protiv epidemije.

Možda zato što zna da su i Aleksandar Vučić i svi drugi državni funkcioneri maksimalno posvećeni odbrani građana i države, pa misli da mu je šansa da upravo sada prikupi neki jeftin politički poen.

Ako je i od Boška - mnogo je, zaključio je Marković.