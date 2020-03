Jovanov: Vučić čuva živote dok Đilas vodi monstruoznu političku kampanju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čuva živote ljudi, ali to ostrašcćeni i opterećeni mržnjom, poput Dragana Đilasa, nisu u stanju da vide, niti ih to zanima, kaže potpredsednik SNS Milenko Jovanov.

Jovanov je u saopštenju naveo da su Đilas i svi njegovi mediji, plaćenici i botovi na društvenim mrežama od prvog dana borbe protiv koronavirusa pokrenuli najužasniju i najmonstruozniju političku kampanju koja će, kaže, biti upisana u istoriju najnečcasnijih radnji u istoriji ove zemlje.

''Smisao te kampanje je juče uobličen na jednom od Đilasovih portala i čiji naslov govori sve, a glasi: 'Opozicija će 'preživeti' ako vlast padne na testu korone' '', naveo je Jovanov.

Jovanov pita koliko mrvih je potrebno da bi opozicija ''preživela'', a vlast pala na testu korone.

''Stotinu, hiljadu, milion? Demonska računica bezdušsnika kojima očigledno ljudski život znači samo ako je njihov i koji Vučićev napor i trud da zaštiti najugroženije stanovnike Srbije, a to su penzioneri, tumače kako 'Vučić čuva svoje biračko telo'. Vučić čuva živote ljudi, ali to ostrašćeni i opterećeni mržnjom nisu u stanju da vide, niti ih to zanima'', kaže Jovanov.

Đilas se, kako je rekao Jovanov, posle svega setio da napiše otvoreno pismo, a ne da nudi pomoć i respiratore i naveo da se Đilasa prevario ako misli da će svojom ''ispraznom skribomanijom'' sakriti činjenicu da je pre samo dva dana pozvao više od 1,7 miliona penzionera, što je oko 25 odsto ukupne populacije u Srbiji, u šetnju od sat vremena.

''Čemu izolacija, čemu pozivi da se ostane u kućama, ako će četvrtina stanovništva, i to njegov najugroženiji deo, da se šeta svaki dan i izlaže se zarazi? E, to već genijalni tajkunski mozak nije bio u stanju da smisli'', naveo je Jovanov.

Ako, kaže, Đilas želi da pomogne neka ''odreši kesu'' jer su, dodaje, pare jedino vredno što ima i što može da podeli sa građanima.

Kako je rekao, Đilas je pokazao da mu ne ide od ruke da daje savete, ideje i predloge.

''Zato, ako stvarno želi da pomogne, ili neka da pare, ili neka sam kupi medicinsku opremu i aparate, pa neka donira kome hoće. Ako to neće, onda neka bar umukne, jer njegovo bulažnjenje i lupetanje samo izaziva dodatni, nepotrebni, stres građanima, pa im slabi imunitet i čini ih manje otpornim na virus'' zaključcuje Jovanov, saopšteno je iz SNS.