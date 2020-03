SVI SE BORE PROTIV PANDEMIJE, SAMO SzS ZA REJTING

Gradski odbor Beograd SNS-a kaže da je treća nedelja pandemije, treća nedelja kako se ceo narod bori protiv nevidljivog i jakog protivnika i kada se vlast i narod zajedno bore za život Srbije, a da se samo Đilasov SzS se bori za rejting, vlast i politički poen.

- Tako i današnjim saopštenjem opet manipulišu, dezinformišu i šire lažne vesti. Dakle, ništa konstruktivno niti u korist naroda i Srbije, već isključivo za svoj lični i sebični interes - kažu u SNS-u i dodaju:

- Istine radi, iako već rečeno ponovićemo, svako ko se ogreši o propisane mere biće sankcionisan, svako ko je došao iz inostranstva ima obavezu samoizolacije i za to ne treba nikakvo rešenje, već je dovoljan usmeni nalog.

prema njihovim rečima, jasno je da Đilasovci pate za vremenima kada su bile i tužioci i sudije, kada su vedrili i oblačili našim životima, ali da danas za Srbiju nema ništa preče od spasavanja ljudskih života, i zato će svi ispunjavati svoje radne obaveze, a da pritom ne ugrožavaju druge.

- I na samom kraju, Gradski odbor Beograd Srpske napredne stranke poziva predstavnike Đilasovog SzS-a, da prestanu sa manipulisanjem, dezinformacijama i prikupljanjem političkih poena, i da pokažu poštovanje prema svima koji su danonoćno na raspolaganju građanima i koji brinu pre svega o životima svih nas, a odgovorna vlast će nastaviti da podržava struku, baš kao i do sada, jer to je u interesu svih nas - kažu u GO Beograd SNS-a.