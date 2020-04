ĐILASOV UREDNIK IZVRŠIO BLUDNE RADNJE NAD MALOLETNICOM - Velimirović osuđivan zbog seksualnog uznemiravanja!

Glavni i odgovorni urednik koji je seksualno uznemiravao koleginicu novinarku, zbog čega je ona morala da promeni posao, jeste Igor Velimirović, prvi čovek portala Direktno, bliskog Draganu Đilasu i njegovom Savezu sa Srbiju (SZS).

Velimirović, prema pisanju Kurira, a čiji izvor otkriva, kako kažu, već je osuđivani seksualni manijak, a da je njegova žrtva bila maloletnica.

- Igor Velimirović, koji je glavni i odgovorni urednik malo poznatog portala Direktno, koji je oslonjen na Đilasa, 2004. godine bio je predmet interesovanja istražnih organa. Protiv njega je tada podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio bludne radnje nad tada maloletnom D. Š. Postupak protiv njega sudski epilog dobio je četiri godine kasnije, kada je osuđen za nedozvoljene polne radnje nad maloletnicom - otkriva izvor Kurira i dodaje da, sudeći po rečima njegove mlade koleginice, koja ga je optužila za seksualno uznemiravanje u vreme dok joj je bio šef, kod prvog čoveka portala Direktno „svrha kažnjavanja nije postignuta“.

Podsetimo, dugogodišnji novinar, a sada glavni urednik portala, mladu koleginicu proganjao je u vreme dok su radili zajedno. Izvor Kurira otkrio je da je devojka trpela neumesne komentare i poruke, sve dok nije promenila radno mesto.

- Seksualni predator počeo je najpre da joj upućuje neprimerene, ali na prvi pogled bezazlene komentare i dobacivanja, ali uvek kada su u redakciji ostajali nasamo - opisao je naš sagovornik kako je počela agonija mlade novinarke, koja je dugo ćutala jer joj je Velimirović bio šef i plašila se da bi, ukoliko mu se suprotstavi ili ga prijavi, mogla da ostane bez posla.

Vulgarne poruke

Međutim, kada je počeo da joj šalje i poruke, shvatila je da nema izbora, već da potraži pomoć.

- Slao joj je poruke u kojima je tražio da mu šalje fotografije svojih nogu, zadnjice. Poruke su bile vulgarne i neprimerene, a koliko god da je ona pokušavala da ga „otkači“ tako što se fotografisala i slala mu slike, primera radi, hotel u kom je odsela, on nije odustajao. Što je više pokušavala da mu kulturno stavi do znanja da ne želi da mu šalje svoje obnažene fotografije, on je postajao neprijatniji - objašnjava sagovornik.

Tek kada je mlada novinarka, kako kaže, neke od njegovih poruka shvatila kao direktne pretnje, prijavila ga je rukovodstvu firme u kojoj su radili zajedno.

Kurir je poslao pitanja Velimiroviću, ali on nije odgovorio.