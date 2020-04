Lider Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj oštro je regavao na najnovije napade upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici.

Šešelj je u uključenju preko Skajpa u Novom jutru TV Pink rekao da osuđuje izjavu novinara i urednika Tabloida Milovana Brkića koji je gostujući na jednoj emsiji, koja se emituje na jednom Jutjub kanalu, otvoreno pozvao na ubistvo predsednika države, ali je pomenuo i njegovu decu i porodicu.

- Ovde je u pitanju ozbiljnost srpske države. Juče sam se takođe osvrnuo na bolećivost predsednika Aleksandra Vučića, dodao bih da on ne može unapred da kaže da niko neće biti uhapšen – rekao je Šešelj.

Lider radikala prokomentarisao je i samog Brkića, osvrćući se na njegovu profesionalnu prošlost.

-Ovde se Vučiću preti njegovoj maloletnoj devojčici i sinu Vukanu koji ima samo 2 godine. To jemonstruozno! Ko je uopšte taj Milovan Brkić? I zanima me najviše od svega, ko njega finansira? Koliko se ja sećam, u ono neko vreme, Milovan Brkić bio je umrežen sa nekim službama, radio je protiv Miloševića. Kasnije je radio za Danicu Drašković, pa se posvađao sa njom i otišao da radi za onog ko plati više – ukazao je Šešelj.

Kako kaže, reč je o pretnjama koje treba shvatiti ozbiljno, i smatra da predsednik Vučić treba hitno da reaguje.

- Trebalo je odmah da bude uhapšen jer je pretio detetu od dve godine. Ovo je ozbiljna stvar. Vučić može da mu oprosti kada bude uhapšen, ili da mu da aboliciju. On ne može da se ponaša kao otac deteta u ovoj situaciji, nego kao šef države. Bes me neki uhvatio zbog toga. Država mora da reaguje, ne može da se ponaša kako ko hoće. Vučić je suviše mekan, i sažaljive prirode – smatra on.

Kako kaže, dugo je na političkoj sceni Srbije, ali naglašava, da nikada nije video ovakve pretnje.

Za ovih trideset godina, koliko smo se makljali na političkoj sceni, ničija deca nisu bila dovođena u pitanje nikda – rekao je Šešešlj, ističući da su pretnje predsedniku jako ozbiljna stvar.

Ističe da predsednik Vučić mora da se ponaša kao šef države koji štiti svoje građane, a najviše decu.