VUČIĆ NAKON OBILASKA MAGACINA MEDINSKE OPREME: Potrošili smo 370 miliona evra na opremu! U utorak avionom stiže najbitnija isporuka

Predsednik Srbjie Aleksandar Vučić obilazi danas carinsko skladište Milšpeda u Krnješevcima, gde se nalazi veliki broj respiratora, oksigenatora, zaštitnih naočara, zaštitni viziri, antivirusne maske n95, hirurške maske i rukavice.

- Želim da vidite gabarite ove robe i da vidite kako je Srbija spremna. Mi želimo na svoju Srbiju spemimo na najbolji mogući način - rekao je predsednk Vučić tokom obilaska zaštitne opreme i respiratora u skladištu Milšpeda u Krnješevcima.

Vučić je rekao da će sve opšte bolnice u Srbiji dobiti kliničke i obične respiratore, kao i ostalu neophodnu opremu.

- Ukupno imamo 156 respirator a u ''Dragiši Mišoviću'' i to je bolnica sa najviše respiratora, potom KC Zemun, pa potom gradsku bolnicu na Zvezdari, i još ćemo popunjavati sve kapacitete. Mnogo nam je je važno da Sajam, da Čair budu puni kako se epidemija ne bi širila - kaže Vučić.

''Važno je da se ljudi javljaju na vreme kada osete simptome''

- Do sada smo dali oko 370 miliona evra za svu opremu, mi smo platili 1.000 respiratora i radujemo se kad nam sleti 36. Ti respiratori znače život - rekao je Vučić.

Kako je naveo ono što Srbija može da uradi kao država to se i radi zbog zaštite svih građana.

- Samo Srbija i Rumunija su imali toliki priliv svojih građana iz inostranstva. Nama ostaje da se posle svega dnadmao da ćemo biti ekonomski uspešni. Jer će se smanjivati plate u Evropi, a mi ćemo se nadati da se to kod nas neće dešavati - kaže Vučić.

Vučić se zahvaliio Milšpedu i svim bezbednosnim organima koji brinu o građanima i čuvnaju svih zaštitnih sredstava.

- Mi smo dovezli u zemlju preko 30 milona maski, a imamo još 50 miliona maski koje treba da dođu u zemlju. Zaštitnih rukavica imao oko 12 miliona. Od toga smo preko 12 milona hirurških maski dali apotekama u prodaju - kaže Vučić.

On je rekao da se rukavice prvo daju zaštitnim radnicima, a potom distibuiraju apotekama za dalju prodaju građanima.

- Prva brigada nam je primila najteži udarac. Ceo jedan garnizon nam je i vleiki broj ljudi zaražen. Nadma se da će se oporaviti svi. A da ga oni nisu primili i d anisu organizovali karantin u Morovići i Paliću imali bismo mnogo težu situaciju. Mnogo desetina ljudi je u pitanju, onda vam je jasno sa čime su se ti momci suočavali - kaže Vučić.

Vučić je rekao da avion sa najvećom pomoći stiže u utorak.

- Ja sam zadovoljan što smo uspeli da naše ptodavnice budu najbolje snabdevene i da imamo dobru pokrivenost zaštitnom opremom za sve lekare i najveći broj naših ljudi i što nećemo dovoditi lekare koga da isključe a kog ada isključe sa aparata kao što je slučaj u mnogo razvijenijim zemljama - naveo je Vučić.

Kako je Vučić rekao uvezli smo i takozvana rezervna pluća koja koriste ljudi koji su skinuti sa kliničkih respiratoda.

- Ovo je težak i vrlo složen trenutak za Srbiju. Zahvalan sam za sve koji rade danonoćno i koji se bore i rade za našu zemlju. Dnevno se troši 90 hiljada hirurških maski, neću d avam pričam koliko još treba. Neće ni bez skafandera lekari da uđu na Sajam - kaže Vučić.

''U svetu je opšta borba za zaštitnu opremu i respiratore''

- Dobro se borimo i nastavićemo da se borimo. Uz zahvalnost svim lekarima, hoću da se zahvalim vojsci i policiji na trudu i radu - naveo je Vučić

Kako je rekao avion sa najvećim paketom pomoći stiže iz Kine u utorak.

- Bukvalno je tuča za milion maski, a šta je milion maski, to je bukvalno ništa. Možete da mislite kako to za velike zemlje izgleda. Oko respiratora sve velike zemlje sa ekonomijom neuporedivo snažnije od naše su ugrožene - kaže Vučić.

Predsednik Vučić dodao je kako je neverovatno da je u svetu veliki broj smrtnih slučajeva, pogotovo u SAD.

- Pored Ruminije apsolutno smo najviše naših ljudi primili iz inostranstav. Svi ljudi koji su došli iz Milana, Lugana, ako pogledate uticali su na to da od Ćuprije do Kikinde imamo fatalne posledice - kaže Vučić.

- Ja ne mogu da vam kažem do kada će ovo prići i kako će proći. Ja mogu da vam kažem da nam predstoje teški dani i da mnogi nisu svesni toga - kaže Vučić.

''Posao Srbije je da se bavi zaštitom ljudi''

- Mi smo spasili, neću da kažem hiljade života, ali na stotine života uvođenjem mera vanrednog stanja - rekao je Vučić.

- Noć za nama je bila teška, a biće još težih, a o tome će govoriti lekari. Videćete kako narod ume da ceni slobodu i život , kako ume da ceni borbu za svoju zemlju - kaže Vučić osvrnuvši se na zlurade napade delova opozicije.

- Onima koji ne razmeju, mi nismo uspeli da testirmao 400.000 ljudi, mi znamo da je 1.624 sigurno zaraženih. Boli me sudbina ovih divnih ljudi koji stradaju i koji se muče, boli me sudbina onih hrabrih lekara koji hoće da se uvhate u koštac sa ovim problemom. Nama je, ljudi, u jednom garnizonu gotovo 60 ljudi inficirano, uprkos svim zaštitnim merama. To su momci koji su primili najteži udarac, a ja sam ih poslao tamo. Da ih nisam poslao tamo imali bismo ne 50, već ko zna koliko mrtvih - kaže Vučić govoreći o bataljonu koji je bio na prvoj liniji borbe proti koronavirusa postavljajući prihvatne cente za karantin u Moroviću i na Paliću.

Vučić je naglasio da su osim pacijenata obolelih od koronavirusa zbrinuti i svi oni koji imaju drugih zdravstvenih tegoba i potreba za medicinskom intervencijom.

- Konačno je VMA juče počeo da radi na zbrinjavanju svih ostalih pacijenata koji imaju drugih zdravstvenih tegoba i potreba. Ne može ''Dragiša Mišović'' da operiše čir i da ima 220 osoba obolelih od korone - kaže Vučić.

Objašnjava da je više ljudi pokušalo da prevari državu kako bi dobili dozvole za kretanje i rad i da su sbe mere države uvedene kako bi se sačuvao život svakog stanovnika Srbije.

- Onda ljudi kažu ''Ti si diktator'', a mučiš se i patiš za svaki život. Rezultati poštovanja mera će se videti. Želim da sve građane obodrim samim tim što ćemo dočekati trenutak koji nije daleko i da ćemo moći sa ponosom da gledamo na našu disciplinu. Predaja nije bila i nikada neće biti opcija za Srbiju. Srbija će nastaviti da se bori - naglasio je Vučić.