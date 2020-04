VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Fotelja po svaku cenu

Nisam mogao da poverujem kada sam čitao tekst večitog političara u pokušaju, Boška Obradovića, koga je očito Dragan Đilas upregao da otpočne kampanju o tzv.prelaznoj vladi, napisao je Vladimir Đukanović poslanik Srpske napredne stranke.

Tekst Vladimira Đukanovića objavljenog na sajtu analizastanja.rs prenosimo u celosti:

Nisam mogao da poverujem kada sam čitao tekst večitog političara u pokušaju, Boška Obradovića, koga je očito Dragan Đilas upregao da otpočne kampanju o tzv.prelaznoj vladi. Nisam, jer mi zaista nije ni na kraj pameti moglo da dođe da neko uopšte razmišlja o bilo kakvoj vladi, odnosno bolje reći o uvaljivanju u fotelju, dok nam ljudi umiru. To je vrhunski nemoral, ali od te političke grupacije odavno ništa korisno i ne može da se očekuje.

No, bez obzira na taj zastrašujući primitivizam, ipak moramo da prokomentarišemo zahtev koji je uputio Dragan Đilas preko usta Boška Obradovića. Po njihovim projekcijama to bi bila nekakva vlada stručnjaka, nikako politička, i ona bi kao takva bila prelaznog karaktera. Da se razumemo, prelazne vlade se inače formiraju kada imamo izuzetno teške političke krize, odnosno prave revolucionarne lomove. Tada se formira nekakva prelazna vlada koja bi uspostavila kakav takav sistem dok se ne održe izbori. Oprostite, mi u Srbiji nemamo ni naznake bilo čemu sličnom, osim ako stari revolucionar Boško nije namerio da pokuša prevrat da izvrši.

Glavni Boškov argument je činjenica da je sada uvedeno vanredno stanje, a navodno u vanrednom stanju vladu bi trebalo da vode stručni ljudi. Po toj glupoj logici očito bi svaki put u nekoj zemlji kada dođe do vanrednih okolnosti vlada trebalo da podnese ostavku i da je menja nekakva vlada stručnjaka. Na stranu to što nam Boško nije objasnio ko to daje licencu da je neka ličnost stručnjak ili ekspert kako se to sada moderno kaže. Možda Boško sebe proglasi stručnjakom, pa se sam predloži za fotelju. No, čak i kada bi se usvojila ova besmislena logika, kojom suštinski se poništava volja naroda koji je na izborima birao svoje političko rukovodstvo da ga predvodi, gle čuda čak i u vanrednom ili ratnom stanju, postavlja se pitanje ko bi tu vladu izabrao. Da bi se vlada izabrala neophodno je da se sastane skupština i da tu vladu izabere. Kod nas trenutno postoje dva problema- prvi je već postojeće vanredno stanje i zabrana okupljanja, što praktično onemogućava skupštinu da se sastane, kao i činjenica da je momentom raspisivanja redovnih parlamentarnih izbora aktuelni skupštinski saziv praktično na snazi samo u tehničkom mandatu do izbora novog koji će se dogoditi po završetku već raspisanih izbora. Praktično, čak i kada bi neko želeo da ispuni Đilasovu i Boškovu želju, ona bi bila nemoguća, jer takvu vladu ne bi imao ko da izabere. Na kraju, skroz da budem iskren, ko bi to mogao poslanike vladajuće većine da u potpunosti nagovori da glasamo za takvu vladu, čak i kada bi se nekakav dogovor postigao?

Mandat pripada poslaniku te shodno tome najiskrenije velim da za takvu budalaštinu živ ne bih glasao.Da rezimiramo ovo pisanije. Prvo, nemoralno je o fotelji razmišljati dok traje ova pošast. Ipak, očito su Đilasu i Bošku fotelje životno pitanje. Našoj zemlji su nabavka respiratora i preduzimanje svih mogućih mera da se pandemija korona virusa koja hara čovečanstvom kod nas suzbije. O foteljama i politici možemo da govorimo posle izbora. Međutim, nije loše da u ovoj nevolji svako pokaže svoje pravo lice. Dotična gospoda pokazuju pohlepu i da su gladni vlasti, jer očito su računi Dragana Đilasa počeli da presušuju.

Drugo, želja da se domogneš vlasti po svaku cenu, čak i bez izbora, vrhunski je skandal. Besmisleni zahtev za nekakvom vladom stručnjaka, očito samo onih koje Đilas i Obradović stručnjacima proglase, je baš to. Dolazak na vlast mimo volje naroda. E to je ono što ne dolazi u obzir da se dogodi. Otuda gospodo, kada prestane vanredno stanje, izborni proces se nastavlja. Izvolite, ako ste u stanju, skupite potpise i izađite na izbore da vidimo da li vredite više od pola lule duvana. Ukoliko se odlučite i dalje za bojkot, vaš problem. Odmah da vam saopštimo da nas apsolutno ne zanima što ćete izbore bojkotovat, jer što naš narod kaže- sami pali, sami se ubili.