UŽIVO NA TV PINK - VUČIĆ U NOVOM PAZARU: Došao sam da vam kažem da smo svi zajedno u teškoj borbi!

View this post on Instagram

"Ovo je velika stvar i znam da ljudi u Novom Pazaru umeju to da poštuju. Da i Srbi i Bošnjaci znaju da njihova država podjednako misli na njih. Ovo nije samo za koronavirus, ovo je za mnogo toga, pa da jednog dana i Klinički centar podignemo u Novom Pazaru. Ovo ostaje trajno ovde. Hvala i infektolozima iz Kragujevca koji su došli da pomognu. Mnogo je važno da ovde obezbedimo kapacitete koji su mnogo bolji. Ogroman novac ulažemo u Novi Pazar. Samo da ovo prođe da ljudi krenu da rade, a naš je posao da uradimo još više." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je 10 kliničkih i tri transportna respiratora za bolnicu u Novom Pazaru.