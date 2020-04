VESIĆ: Đilas ne koristi uopšte mozak, čak ni onaj inžinjerski mozak kojim se hvali!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić na svom fejsbuk porofilu kritikovao je stav lidera SzS Dragana Đilasa, za kojeg je napisao da koristeći skajp, pričao kako je mera samodistanciranja bila možda dobra u Kini, ali “eto u Srbiji bi bilo lepo da se svi šetaju”.

Vesić je napisao da Đilas ne koristi uopšte mozak, čak ni onaj, kako je napisao, inžinjerski mozak kojim se hvali.

- Sedeti u stanu, a pozivati ljude da izađu napolje u vreme epidemije najgore je licemerstvo i sebičluk. Isto kao kada je Đilas pozivao državu da 1,7 miliona penzionera šeta po ulicama i da tako budu izloženi zarazi. Ali pošto Đilas nije samo licemer već i kukavica na kraju tog suludog poziva on kaže da ne zna da li je to najbolje, ali eto tako mu se čini. Tek da nešto kaže, da se vidi da je o nečemu razmišljao, a koliko će to života da košta to je njemu nevažno. On sedi siguran u svom stanu. Njemu neće biti ništa - napisao je Vesić.