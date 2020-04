DRECUN ZA PINK: Takse moraju biti bezuslovno ukinute! Najvažnije da Priština ne ometa dopremanje pomoći srpskom narodu na KiM!

Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun poručio je da je najvažnije da u uslovima pandemije bude omogućeno nesmetano slanje pomoći Srbima na KiM, kao i da je neophodno bezuslovno ukidanje taksi na proizvode iz centralne Srbije.

On je istakao da i na KiM postoji velika zabrinut zbog pandemije korona virusa.

Kako je dodao, posebno zabrinjava to što postoje ljudi koji se ne pridržavju donetih mera.

- Gde je to bolje nego kod kuće? Glavni uzrok širenja korona virusa je neodgovornost pojedinaca na severu Kosova i Metohije. Sada se pokazuje koliko je čovek odgovoran za svoju zajednicu - rekao je Drecun za Pink.

On je naglasio da Srbija šalje pomoć svim građanima na KiM bez obzira na nacionalnost

- Srbija pokazuje pravo lice kada je najz+teže, pomoć se pruža bez obzira na nacionalnost – rekao je Dreun i dodao da ne zna koliko je zdravstveni sistem mimo srpskih delova na KiM spreman da se bori sa pandemijeom.

Kako je rekao, Priština ima često neartikulisane poteze, pa Srbi na KiM gledaju u svoju državu, u Beograd i važno da se drže apela.

- Srbija čini sve da pomogne srpskom narodu na KiM. Kada je na država na čvrstim nogama, a kasa puna, možete da se efikasnije boriti – rekao je Drecun.

On je naglasio da je najvažnije da u uslovima pandemje Priština ne sprečava Beograd da šalje pomoć na KiM, kao i da takse moraju bezuslovno biti ukinute.

Prema njegovim rečima, Srbija je preduzela mere koje su donele rezultat, kada uzmemo u obzir broj stanovnika i procenat smrtnosti.

Drecun je apelovao na Srbe na KiM da poštuju te mere.

- Ljudi žive u teškoj poziciji, svi gledaju u Beograd. Teška borba je pred nama, srećom Srbija ima dosta kakapciteta – naveo je Drecun.

Prema njegovim rečima, separatisti i ekstremisti koji žele da nešto ruše, sprovode destrukciju i nasilje i nemaju obzira prema onome što se dešava.

- Moramo biti spremni. Težište džihadističkih područja prebacije u Rusiju, Kinu i Severnu Afriku kako bi se napala Evropa. Moramo biti oprezni. Evropa može biti na udaru – dodao je Drecun.

Govoreći o taksama, on je rekao da tu vidi samo jednu političku igrariju Aljbina Kurtija.

- Iako je dobio upozorenje iz Vašingtona, iako zna stav Beograda da takse moraju da budu bezuslovno ukinute ako želi nastavak razgovora, on to delimično ukida, na uvoz sirovina, pa insistirajući na reciprocitetu. Takse su na snazi. To su lagare Aljbina Kurtija - rekao je Drecun.

Kako je istakao, mora da se donese odluka o ukidanju taksi da bi mogli da nastavimo dalje.

Najvažnije je u ovom trenutku da Priština ne ometa Beograd da šalje svu potrebnu pomoć srpskom narodu na KiM, da u uslovima epidemije može da se pruži adekvatna zdravstvena zaštita i omogući da imaju osnovne potrebštine za život