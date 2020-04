To samo govori da ih zdravlje ljudi nije interesovalo, ali danas umeju da kritikuju situaciju, iako znaju kakav su nam zdravstveni sistem ostavili, kaže zamenik gradonačelnika.

U vreme kada smo svi solidarni i borimo se za ljudske živote, nažalost, postoje i ljudi koji bi da iskoriste trenutnu situaciju za političarenje i skupljanje jeftinih poena, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Ističe da je jasno da postoje razilaženja u političkim stavovima, ali da je ipak ružno koristiti aktuelnu situaciju za obračun sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kada je reč o komentaru novinarke BIRN-a Ane Novaković, Vesić kaže da je „poruka Đilasove novinarke bolesna“.

Apropo ovog Danilo Vučić sin predsednika države prebačen na Sajam, reći ću samo država nema ili se ne pridržava NIJEDNOG PROTOKOLA, a mi državu NEMAMO!!

Država je Vučić!

Kakav crni sajam!

Majku mu pa valjda makar zbog neke bezbednosti sin predsednika ne ide na sajam. — Ana Novakovic (@Ann_Novakovic) 17. април 2020.

- Nedopustivo je sprdati se sa bolešću jednog mladog momka, koji je kriv samo zato što je predsednikov sin. Bilo je i gorih stvari koje su izrečene od strane raznih Đilasovih pristalica na društvenim mrežama: želeli su Danilu da završi na respiratoru, ali želeli su mu i još gore stvari. Nemaju obraza, ali mene to ne čudi jer smo ovo već doživljavali. Jedino me čudi to što sam mislio da je ovo vreme kada se borimo za ljudske živote i da će se makar malo smiriti. Međutim, to kod Dragana Đilasa očigledno ne prestaje – kaže Vesić za Pink.

Podseća da je Grad Beograd od 2008. do 2013. godine, kada je njegov gradonačelnik bio Dragan Đilas, bio nadležan za sva četiri kliničko bolnička centra i za 17 domova zdravlja. Od 2014. kliničko bolnički centri vratili su se u nadležnost Republike, a od ove godine vratili su se i domovi zdravlja.

- Za pet godina (od 2008. do 2013), Grad Beograd je za četiri kliničko bolnička centra kupio 7 respiratora. Danas samo KBC "Dragiša Mišović" ima preko 160 respiratora, dok je pre krize imao preko 30. To samo govori da ih zdravlje ljudi nije interesovalo. Dakle, bolje bi bilo da ćute, posebno jer znaju u kakvoj su nam situaciji ostavili zdravstveni sistem – kaže zamenik gradonačelnika.

Podseća da je mesec dana pre proglašenja vanrednog stanja položen kamen temeljac za izgradnju nove Infektivne klinike.

- Infektivna klinika u kojoj trenutno rade naši heroji stara je toliko da me je sramota da kažem. Sada je Vučić počeo da gradi novu, a zašto je nisu izgradili Đilas, Tadić i ostali koji sada napadaju sve što se radi? Imali su prilike da grade klinike, ali su im bile važnije neke druge stvari – ocenjuje zamenik gradonačelnika za Pink.

Ističe da Đilasovi jurišnici rade ono što Đilas misli, pa su tako i uvrede koje Boško Obradović seje po društvenim mrežama, zapravo Đilasovi stavovi.

- Ovakvi ljudi, poput Boška Obradovića, služe Đilasu za prljave poslove – kaže zamenik gradonačelnika.

Vesić je rekao i da ga je Danilo Vučić, odmah po izbijanju epidemije, pozvao telefonom kako bi se raspitao gde može da volontira.

- Bio je u Zemunu, na Vračaru, od ujutru do uveče je nosio hranu penzionerima, zajedno sa sestrom Milicom. Dolazio je i u Arenu da pakuje pakete, od prvog do poslednjeg dana, čak se i predsednik iznenadio kada ga je video tokom obilaska Arene. Reč je, dakle, o jednom lepo vaspitanom, sjajnom momku koji pomaže i voli svoju zemlju. Zarazio se pomažući ljudima, a ne sedeći kod kuće kao Đilas i njegovi – kaže Vesić.