VESIĆ: Treba biti zaista glup pa svaki dan izgovarati gluposti koje priča Đilasov idiot Nikola Jovanović

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić smatra da treba biti zaista glup pa svaki dan izgovarati gluposti koje priča Đilasov idiot Nikola Jovanović.

- Već se pokazalo u epidemiji korona virusa Jovanović postaje sve gluplji. Problem je i tome što slabljenjem epidemije Jovanović ne pokazujem znake oporavka - napisao je Vesić na svojom Fejsbuk profilu i dodao:

Najnovija glupost koju je ovaj klovn lupio je da zbog smanjenja budžeta neće biti izgrađena kanalizacija na levoj obali Dunava. Kakva je to glupost najbolje pokazuje činjenica da je Grad Beograd za izgradnju kanalizacije u prvoj fazi već uzeo kredit od Evropske investicione banke u iznosu od 35 miliona evra. Kredite je uzet i biće korišćen za izgradnju čim budu završeni idejni projekti koje sada radimo sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Ove godine y septembru biće raspisan tender za nadzor, u oktobru će biti raspisan tender za izgradnju kanalizacione crpne stanice Krnjača 2, a u decembru tendera građevinske radove za izgradnju kanalizacione infrastrukture. Prema tome, na radost građana leve obale Dunava, a na žalost Đilasa kanalizacija će biti izgrađena.

Vesić kaže da je žalosno što o kanalizaciji na levoj obali Dunava pričaju Đilas i njegovi službenici.

- Pa Đilas je bio na vlasti devet godina od čega pet godina kao gradonačelnik Beograda!? Ko mu je branio da gradi kanalizaciju na levoj obali Dunava? Ko mu je branio da gradi Dom zdravlja na levoj obali Dunava? Niko! Samo ga to nije interesovalo jer to mu nije bilo lepo i lukrativno kao preprodaja reklamnih sekundi. I sada onaj ko nije ništa radio napada one koji rade tako što laže i izmišlja. Bedno - zaključuje Vesić.