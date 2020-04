Orlić o Božoviću: Prosto da čovek zaplače

Član Predsedništva SNS Vladimir Orlić ocenio je danas da je "dirljivo" kada neko, poput poslanika DS Balše Božovića, zabrine za parlament, budući da on kao poslanik "nije dve godine kročio nogom u Skupštinu Srbije, dok je uzimao 100.000 dinara mesečno za dangubljenje".

Za Božovića je naveo da je od naprasne "brige" počeo da tumara od medija do medija i objašnjava kako Skupština mora da zaseda, "može i na drugom mestu", jer će bez toga "biti izbrisana" i - "umreće".

-Prosto da čovek zaplače dok to čita. Ali ne od tuge. Već od gluposti koja izbija iz svake Božovićeve rečenice - naveo je Orlić u reagovanju na navode Božovića.

Orlić u saopštenju kaže da su ljudi poput Božovića pokazali koliko zaista mare za Skupštinu time što se tog mesta nisu ni setili dve godine uopšte, već su ga „bojkotovali“, a podizali svakog meseca oko 100.000 dinara za čist nerad.

-Doduše, ni pre ''bojkota'' nisu bili ništa redovniji u svojim obavezama, samo se nisu time još i javno hvalili. I tad su uzimali 100.000 dinara mesečno za dangubljenje, ali u tišini. Božović prvi među njima. A poslednje dve godine to rade uz selfi i kapućino. I, sad mu se - baš „radi“kako da ne - rekao je Orlić.

To je, dodaje, ponašanje po sistemu „pravim se lud“, kako Božoviću, kaže Orlić, i sličnima ovih dana poručuje i Dragoljub Mićunović.

Orlić je poručio da, ako se Božoviću zaista radi, imaće priliku već za koji dan, jer će zasedati parlament.

-I svi znaju da Božovića ni tada neće biti tamo. Jer taj zgubidan prosto nema tamo šta da kaže, niti ima hrabrosti da za govornicu uopšte stane, i to ne zavisi od mesta na kom se sednica održava. To zavisi od ljudskih kvaliteta, u koje ne spada Božovićeva potreba da se reklamira po medijima, a na to se svodi sva njegova lažna i usiljena „briga“ za parlament - rekao je Orlić.

Naveo je da je Božović u replikama tokom ovog saziva pokazalo koliko je prazan, neobrazovan i nesposoban za poslanika i da ga zato Skupština neće ni videti više, a da neće imati ni kome da nedostaje.

-Takvi zagovornici paljenja Skupštine i pustošenja njenog istorijskog i kulturnog blaga, da su se pitali, postarali bi se da nam Skupština umre još pre 20 godina. Zato nek se vrate svom nesu i kapućinu, a o Skupštini ima ko da brine - rekao je Orlić.

Za 100.000 dinara narodnih para, kaže Orlić, Božović je otvorio i-mejl adresu pre pet dana, i sada se tamo „bavi“ poslom narodnog poslanika, a taj novac uzima „za gledanje u plafon i to glupiranje po internetu“.

-Božović je, zaista, ceo ovaj saziv - onlajn. Ali, nije narodni poslanik. Pre je onlajn društveni parazit i jalova danguba - dodaje Orlić.

Kako je naveo, Božović sebi daje još za pravo da vodi kampanje protiv Kriznog štaba i lekara koji se bore za živote svih građana Srbije danonoćno, optužujući ih da „“konferencije za medije koriste za promociju vladajuće stranke“.

-Vređati profesionalce koji su štitili živote svih, pa i Božovićev, može samo umišljeni i nezahvalni klipan bez ikakve svesti o sebi i svetu - rekao je Orlić.

Za Božovića navodi da se u svojoj stranci više ne pita ni koliko portir na ulazu, pa se sada „setio“ i Borisa Tadića, i uputio mu par komplimenata ovih dana.

-Uzalud. Ni u stranci od dva i po čoveka - Božovića naprosto ne žele. I to bi uspeo svojim prisustvom samo dodatno da sroza - kaže Orlić.

Božović, navodi Orlić, treba da zahvaljuje svakog dana Bogu što se na čelu Srbije ovog proleća našao baš Aleksandar Vučić i Vlada koju predvodi SNS, jer se, dodaje, zahvaljujući tome Srbija pokazala kadrom da zaštiti svoje građane bolje nego neke od najrazvijenih država sveta u pandemiji koronavirusa.

Poručio je da posle narednih izbora neće više biti 100.000 mesečno Božoviću za skupljanje lajkova, dremež i ćevapčiće, a Srbijom će da se bave Aleksandar Vučić i SNS, „voljom naroda kom je odavno muka od žutih lopova i njihovih samoreklamerskih lupetanja“.

Poslanik DS Balša Božović rekao je da je vanredno stanje iskorišćeno da bi se “, vladalo uredbama i ukazima, i da se zakonodavna grana vlasti apsolutno izbriše”, da ćemo da pobedimo pandemiju, ali da će “umreti” parlament.