JOVANOVIĆ ZA PINK: Lekari hvale ozonizaciju krvi, kao što to radi Željko Mitrović - On nije rekao da je taj medicinski tretman lek protiv koronavirusa!

Saša Jovanović, kreativni direktor portala Telegraf.rs, govoreći o napadima na vlasnika TV Pink Željka Mitrovića ističe da je on meta zbog onog što jeste, a ne zbog njegovih dela.

Jovanović kaže da se Mitrović nalazi kao meta kritika od kada je na javnoj sceni.

- Najveći problem kada govorimo o ovoj temi je što je on Željko Mitrović. Da je ovu istu temu pre mesec, mesec i po dana, kada ju je on prvi put bogobojažljivo pomenuo, pomenuo neki dr Vekoslav Popović, primarijus, danas bismo se tom temom hvalili u međunarodnim krugovima - rekao je Jovanović za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, svi bi se hvalili time da je naš lekar prvi pokrenuo priču oko mogućnosti da ozonoterapija bude primenjivana za ublažavanje simptoma.

- Niko nije rekao da to leči, niko nije rekao da će to napraviti revoluciju. Sećam se da kada sam to prvi put video, bilo mi je zanimljivo znajući da Željko to primenjuje na sebi. On je to što primenjuje na sebi podelio sa drugima - kazao je Jovanović.

Dodaje da kada su o temi ozonizacije krvi počeli da govore italijanski lekari, Mitrovića su ovde razapeli.

- Voleo bih da znam da li misle za te lekare Italijane da su nadrilekari, pošto oni hvale istu stvar. Ja nisam to nijednog trenutka shvatio kao lek protiv kovida - naglasio je Jovanović.

Prema njegovim rečima, Mitrović samo ima predlog i za razliku od drugih odvažio se da nešto predloži.

- Odvažio se da priznati medicinski tretman iznese ličnim primerom kao ponudu za nešto drugo. Najgori su ljudi koji nikada ništa ne nude - kazao je Jovanović.

Jovanović je govoreći o napadima pojedinih medija na lekare i zdravstvene ustanove rekao i da je sramota mnogo štošta što se dešava u medijima danas.

- Mislim da će vreme koje dolazi suditi o svemu što se sada dešava, uključujući i doprinos koji su lekari koje smatram herojima ovog vremena dali - kazao je on.

Jovanović je rekao da ne bi trebalo da jedna minorna grupa ljudi pokvari bitku koju smo, kako kaže, gotovo izvojevali.

- Mene bi bilo sramota da moram da govorim neke stvari protiv nekih ljudi koji su zadužili sve nas toliko, ljudi poput dr Kona i dr Nestorovića - naveo je Jovanović.