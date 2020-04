Poslanici Saveza za Srbiju u utorak će prisustvati sednici parlamenta, iako su 2 godine u zgradu Skupštine ulazili SAMO PO PLATE! (VIDEO)

Predsednik Srbije odbio je da za Pink komentariše žestoke udare, ističući još jednom da se, tokom epidemije koronavirusa, neće baviti političkim napadima.

Kako Pink saznaje, poslanici Saveza za Srbiju prisustvovaće sednici parlamenta u utorak, iako više od dve godine nisu ulazili u zgradu Skupštine, sem kada je trebalo da prime poslaničku platu.

Podsetimo, kako je Pink ekskluzivno pisao, Savez za Srbiju Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Vuka Jeremića, kao i pokret Sergeja Trifunovića, koji se više od godinu dana zaklinje da će bojkotovati redovne parlamentarne izbore, sada su promenili odluku.

Saznajemo i da je cilj lidera Saveza za Srbiju oboriti predsednika Srbije Aleksandra Vučića po svaku cenu, iskoristiti koronavirus i nezadovoljstvo građana i vratiti se na vlast.

Podsećamo da predsednik Aleksandar Vučić, iako više puta pitan o izborima, nije hteo da se izjašnjava tokom borbe protiv Kovida-19.

Pozvali smo predsednika kako bismo ga pitali hoće li imati odgovor na ovako žestok udar Đilasa, Jeremića, Obradovića, Trifunovića i ostalih, ali on ni ovaj put nije želeo da odgovara na političke napade u vreme epidemije.

Odgovor smo dobili od predsednika Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darka Glišića.

- Poštujem ono što je rekao predsednik Srbije i, dok traje borba sa koronavirusom, nameravamo da se bavimo drugim temama. Međutim, očigledno je da su se, dok se Aleksandar Vučić bori da sačuva živote ljudi, Dragan Đilas i njegova družina bavili izazivanjem haosa, baškareći se u svojim raskošnim domovima – kaže Glišić za Pink.

Podseća da je SzS bojkotovao izbore, vrlo oštro bio protiv izlaska na iste, a da sada ipak želi u izbornu trku.

- Sada im više nije diktatura u Srbiji i sada su izbori dobri, iako do juče to nisu bili. Sada bi da ruše onoga ko se nadljudski i danonoćno borio protiv pošasti i ko je podigao ovu državu do tog nivoa da smo se epidemiji suprotstavili bolje nego neke razvijenije zemlje – kaže Glišić.

Ocenjuje i da na izbore izlaze računajući da im je epidemija donela određeni politički profit, te da će moći da nas „vrate u onu prošlost koju Srbija više ne želi“.

- Izvolite, gospodo, ali narod nećete prevariti! Pobediće poštena i marljiva Srbija, koja zna ko se bori za njene interese i koja želi da ide napred. Pobediće Srbija koja ne želi da se vraća u ono vreme koje simbolizuju Dragan Đilas i njegova družina. Izvolite na izbore, sve ćemo vas pobediti, jer narod zna ko se i na kakav način bori, kakva je Srbija danas, a kakva je bila u ono vreme koje oni simbolizuju – zaključio jed Glišić.

Televizija Pink nastaviće da svakodnevno i istinito izveštava građane o promeni opozicionih stavova, za razliku od jednog dnevnog lista koji je objavio da će izbori biti u septembru, pozivajući se na izvore iz SNS-a, iako su informisani iz vrha Saveza za Srbiju.

Ovakva podmetanja Saveza za Srbiju zasnivaju se na njihovim tvrdnjama da će im predstavnici EU, pritiskom na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, isposlovati odlaganje izbora, kako bi umesto u junu bili održani u septembru.

Očekuju da će na taj način uspeti da sruše predsednika Vučića i vrate se na vlast.