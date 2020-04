KRSTIĆ ZA PINK: Vlast u Srbiji je uspela da dokaže da ni jedna mera u borbi protiv koronavirusa nije doneta iz političkih razloga!

Oni koji se bave Srbijom dok traje epidemija, samo znaju da primete na Vučiću što ne valja, a ne znaju da primete ništa na svojim ljudima iz Vlasti, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink, marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Krstić je, komentarišući reči Miljenka Jergovića koji je rekao da zdravlje nije najvažnija stvar, dodao da je najveći broj onih koji besmislicama napadaju sve one koji se u Srbiji trude Ii rade za svoj narod, upravo među našim intelektualcima.

“Oni koji se bave Srbijom dok traje epidemija, samo znaju da primete na Vučiću što ne valja, i što ne znaju da primete na svojim ljudima iz Vlasti. Prvo nisam poverovao u ove Jergovićeve reči, pa sam zatim tražio objašnjenje u tekstu, ali ga nisam našao. Danas nema partizana u šumama, države sveta se bore protiv virusa, i to je borba, nema druge slobode”, rekao je Krstić.

Kako kaže, vlast je uspela da dokaže da ni jedna donesena mera nije politička, kao ni da nije doneta iz političkih razloga.

“Ima i glupljih izijava od ove, u kojima profesori univerziteta lažu, pa kažu da je Srbija jedina zemlja u kojoj postoji policijski čas, pa zatim i da je Vučić zabranio penzonerima pravo na lečenje. Do te mere je to izgubilo svaki kompas i besmislice su postale izuzentno bizarne”, rekao je Krstić.

On dodaje, da svaki čovek pa bio i profesor univerziteta ima pravo da bude glup, ali dodaje da ukoliko neki mediji te besmislice svakoga dana stavljaju na naslovnu stranu to dobija drugu dimenziju.

“Oni pokušavaju da izokrenu smisao svega što se radi, govoreći da preokrenu sve što je urađeno kao lošu nameru. To sve imate potpomognuto plaćenim PR tekstovima iz inostranih medija, iz zemalja kojima su prazne ulice i sahranjuju mrtve prevozeći ih kamionima”, rekao je Krstić.

Krstić je rekao da ni jednu od tih ličnosti nismo mogli da čujemo na početku epidemije kada su nam bili potrebni respiratori i druga medicinska sredstva. Tada, kako kaže, niste mogli da ih nađete ni mikroskropom.

“Tada su trebali da se jave i kažu zašto smo mi isključeni iz pomoći. A kada je Vučić uspeo da pronađe respiratore i sve što nam treba iz drugih zemalja, našli su se uvređeni. Desetine ljudi koji predstavljaju EU nisu zapravo EU, oni su slučajni prolaznici na trenutnim funkcijama. EU je nešto drugo, ideja zajedničkog tržišta i ne treba o njoj da gradimo stav zbog tih pojedinaca”, rekao je Krstić.

Kako kaže, oni dobro znaju da svaka njihova besmislena izjava smanjuje ovde popularnost EU.

“A oni sami predano rade na tome”, rekao je Krstić i dodao da je Fajon sponzorisala Dveri po Briselu, govoreći najružnije stvari o Srbiji i srpskoj vlasti.

Pitam se sada, kako nije primetila ratno huškaške izjave ljudi koje je promovisala.

“Oni to ne primećuju, ali primećuju da su tobože u Srbiji onemogućena prava. A to je sasvim normalno u ovoj situaciji. Ne postoji za normalnog čoveka dilema da su mere vanrednog stanja samo zbog toga da se ljudi zaštite i jedni drugima prenose viruse”, rekao je Krstić.

Komentarišući to što će oni koji su do sada bojkotovali izbore, sada izaći na iste, Krstić je rekao da je možda i dobra stvar što su shvatili koliko su bili u zabludi bojkotujući Skupštinu i to što su se krvlju zaklinjali da neće izaći na izbore.

“Bolje je i da se sva žuč izliva u Skupštini, nego da se vodi na drugim mestima, gde ne postoji mogućnost odgovora”, rekao je Krstić.