U izjavi posle sastanka Vučić je rekao da je noć iza nas bila užasna, jedna od najtežih do sada, pre svega zbog onog što se dogodilo u Nišu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa članovima ruskog tima angažovanim na pružanju pomoći u sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije Kovid-19.

Sastanku su prisustvovali ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Nakon sastanka, predsednik Srbije govorio je za TV Pink. On je rekao da je želeo da izrazi zahvalnost ruskom ekspertskom timu i ljudima koji su tri nedelje sa nama i rame uz rame se bore sa našim stručnjacima.

- Oni su tri nedelje sa nama i u najtežim trenucima bili su i u Republici Srpskoj. Obišli su 131 lokaciju, a njihovi lekari su pomagali našim lekarima. Oni su još jednom potvrdili naše odlične odnose - rekao je Vučić.

Kako kaže, pokazali su kako se pomaže nekome u nevolji, i istakao da se u isto vreme i Rusija suočava sa ozbiljnim napadom Kovida-19.

"Oni su ponovo pokazali koliko su veliki. Beskrajno sam im zahvalan", rekao je Vučić i rekao da će ih odlikovati ili nagraditi ordenom.

"Iznenadila me je detinjasta želja pojedinih medija da nateraju šefa EK da u mom prisustvu kaže nešto protiv mene"

Vučić je rekao da u našoj zemlji, u delu medija i političke kvazi elite, postoji potreba da se zemlja potcenjuje, da se rukovodstvo nipodaštava.

Misle kako bi Srbija trebalo samo da se nekome dodvorava i da ne traži ništa za svoju zemlju. Ja sam izabrani predsednik i moj je interes da se borim za naše interese, a ne nečije tuđe - rekao je Vučić, dodavši da se iznenadio detinjastoj želji nekih ljudi, medija i njihovih predstavnika da nateraju šefa evropske komisije da u mom prisustvu kaže nešto protiv mene.

Kako kaže, kada nešto urade dobro, zahvalimo im se.

"Čudi me da ti ljudi misle da je naš posao da se nekome dodvoravamo. To samo može da mi popravi raspoloženje. Naša borba se zasniva na istini i hrabrosti. Ja predstavljam ponosan narod, narod sa istorijom i tradicijom. To je moj posao, ali sam video da su mnogi zamerili na reakciji", rekao je Vučić.

Kako kaže, valjda misle da je trebalo da se nekome ulizuje i dodaje da to nikada neće činiti.

"Danas šaljemo veliku pomoć Italiji a uz pomoć kineskih prijatelja uspeli smo sebe da obezbedimo", rekao je Vučić i dodao da je država uspela sve da obezbedi lekarima i struci kako bi mogli da obave dobar posao.

"Za nama je možda najteža noć dosad"

Kako kaže, prethodna noć je bila najteža po broju mrtvih.

"Noć je bila užasna i to pre svega zbog onoga što se dešava u Nišu", rekao je Vučić.

On je ponovio da je bolest kao stvorena da napadne naše roditelje, iako napada i mlade, ističe da razara organizme starijih ljudi.

"Ušla je u gerontološki centar u Nišu i napravila nam je pomor. Sve ih je više i uvek iz tog gerontološkog centra", rekao je Vučić i dodaje da ne može da zamisli šta bi bilo da se nije vodilo računa o starijima.

Ističe da smo uspeli da sačuvamo živote naših roditelja, dodajući da je sreća da se katastrofa iz Niša nije dogodila još negde.

Možda bi nas više voleli da smo im rekli da šetaju po ceo dan, ali ovo je za njihovo dobro i njihove živote. Da bi sačuvali živote ljudi. Potrebno je pokažemo veliki oprez jer nije gotovo - rekao je Vučić i dodao da se situacija smiruje, da je novo žarište Negotin, ali da mora i dalje da se pazi.

Kako kaže, više ljudi je ušlo u Srbiju nego u Rumuniju, koja ima ogromnu dijasporu i ističe da može tačno po mapi da se vidi da su tamo gde su se ljudi najviše vratili, bilo i najviše obolevanja.

"Srbija ne krije broj obolelih, preminulih, ili uzrok njihove smrti"

Odgovarajući na pitanje šta bi bilo da Srbija nije uvela mere na vreme, Vučić je rekao da je dovoljno da ljudi pogledaju kako se sve odigravalo u drugim, ozbiljnim zemljama.

"Mi takođe nemamo razloga da krijemo broj umrlih kao ni obolelih. Mi imamo ljude koji nisu prošli test, a mislimo da je korona uzrok smrti. Nećemo da testiramo mali broj ljudi a da nam ljudi umiru", rekao je Vučić i dodao da je u martu ove godine manji broj umrlih nego prošle godine u tom mesecu.

Kako kaže, radili su sve što su mogli, kao i da je država radila da snadbavanje funkcioniše kao i da ne fali ni jedan proizvod.

"Danas možemo da pomažemo drugima, i zahjvaljujući kineskim prijateljima i dalje kupujemo respiratore", rekao je Vučić i dodao da ih sada imamo dovoljno i da će ih biti za bilo koju buduću krizu.

"Srbija će biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta"

Vučić ističe da mi sebe uvek potcenjujemo, i dodaje da je govorio da će Srbija imati najveći rast u Evropi.

"Imaćemo najbolji u regionu i bićemo u prvih 5 u Evropi. To u Srbiji nije vest, jer je mnoge sramota da to kažu ljudima, jer ispada da nije popularno. A to kažu apsolutno svi, ako i evropska komisija", rekao je Vučić.

Predsednik ističe da ćemo i ovu godinu završiti u prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta.

"Kada imate takvu stopu rasta onda ne brinete da li ćete moći ljudima da pomognete. Možemo i to je naša obaveza, da pokažemo solidarnost sa italijanskim narodom", rekao je Vučić.

Kako kaže, imamo dovoljno rezervi, kao i da se zna gde odlazi svaki proizvod i svaki materijal iz magacina.

"O datumu izbora odlučuju zakoni, a ne EU niti neko drugi"

Na pitanje o datumu izbora, kao i o odluci Saveza za Srbiju da ipak izađu na izbore, Vučić je rekao da o izborima u Srbiji odlučuju zakoni, a ne EU niti neko drugi.

Oni će biti kada uspemo da se izborimo sa epidemijom. Tada ćemo izaći da razgovaramo sa svima koji žele da izađu na izbore. Razumem tu potrebu ljudi, iako su do juče govorili da je bojkot jedino rešenje, ali verovatno žele da iskoriste nezadovoljstvo ljudi jer moraju da sede u kući i moraju da se ponašaju neuporedivo disciplinovanije - rekao je Vučić.

Kako kaže, oni žele da nas koji smo se borili i koji smo se trudili da sačuvamo našu zemlju i živote ljudi, sklone i dodaje da misli da imaju veliku šansu.

Vučić ističe da je srpsko rukovodstvo izabrano od strane naroda i građana Srbije i u stavu sa Ustavom zna se, dodaje predsednik, kada se izbori održavaju.

"Oni koji jedini mogu da prave velike skupove, a to je partija koju ja vodim, biće najviše oštećena, ali nema šta. Gledaćemo da izađemo na miran način i sa onim što činimo za naš narod", rekao je Vučić.

Srpska ekonomija izuzetno stabilna

Kako kaže, neki od ljudi koji su se puno i nemoralno obogatili, rekli su da će uzeti sto evra koje država dodeljuje i proslediti u humanitarne struke, ističući da ih on sam neće uzeti.

"Želimo da dodatno pomognemo i podstaknemo naše preduzeća. Odlaganje poreza je već krenulo, privreda je zadovoljna i mislim da smo doneli izvrsne mere. Činjenice su da je Srbija tu veoma uspešna. Bićemo među prvima u Evropi i po primanjima", rekao je Vučić.

Ističe da Srbija nema problema sa platno-bilasnim stanjem, kao i da ima dobre rezerve zlata i dobru fiskalnu konsolidaciju.

"Nemojte da sve uništimo u finišu"

"Ljudi treba da budu strpljivi i oprezni. Sećam se jedne velike utakmice, gde je 3-0 vodila Zvezda, gde smo svi krenuli već da slavimo, a na kraju su nam dali dva gola u poslednjim minutima. Mnogo dana je prošlo. Nemojte da sad uništimo u finišu", rekao je Vučić i istakao da je ovo opaka bolest kao i da je izgubio mnogo bliskih prijatelja.

Kaže da je virus izuzetno prevrtljiv jer za noć ili čak za sat ili dva može da promeni stanje bolesnika, koji iako sa malim simptomima, može odjednom da dođe u situaciju da mu se bore za život.

"Moramo da budemo uporni i disciplinovani, i samo sam tako ubeđen da ćemo pobediti. A ti neki političari neka govore šta hoće. Slava treba da pripada lekarima i onima koji se bore i znojem i krvlju, koji su padali ali se i podizali i borili. Zato moja podrška ide lekarima, sestrama kao i vojnicima i policajcima. Kasirkama, onima koji su mnogo toga izdržali i pretrpeli i pokazali kako se voli naša prelepa Srbija", rekao je Vučić.