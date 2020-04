VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Hrvati grade svoj identitet na mržnji prema Srbija, ali veći problem je što neki naši ljudi odavde, poput Đilasa, podržavaju one koji nas pljuju!

Kada pričaju o Jasenovcu i o Drugom svetskom ratu, nikada neće da kažu da su Hrvati počinili taj genocid. I mi smo mnogo pomogli što smo celu priču gurali pod tepih, rekao je za NOVO JUTRO televizije Pink, glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Vučićević je rekao da se od svega pravi negativna priča i podsetio na film o Dijani Budisavljević o spašavanju srpske dece iz logora Jasenovac, koja je spinovana kao da su to neki loši ljudi ubijali neke druge ljude.

“Kada pričaju o Jasenovcu i o Drugom svetskom ratu, nikada neće da kažu da su Hrvati počinili taj genocid. I mi smo mnogo pomogli što smo celu priču gurali pod tepih. Danas je godišnjica od ustaškog zločina u Sremskoj Mitrovici. Ubili su ga Hrvati u Srbiji, samo zato što je bio Srbin”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, Hrvati su naše komšije, ali dobar deo svog identiteta grade na mržnji prema Srbiji.

“Kao što možemo da vidimo u anketi RTRS, u kojoj u Zagrebu govore kako su najveće žrtve bili Hrvati, gde vidimo starije ljude koji očigledno lažu, kao i studenti istorije i filozifije od kojih neki znaju ali ćute, a neki ne znaju ništa o tome, i to je zato što su sve revizirali”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, ljudi treba da vide tu anketu, kako deca koja studiraju istoriju neće ni da znaju šta se tamo dešavalo, ali dodaje da nije problem o njima već u našim ovde koji brane Milanovića, kao što je Dragan Đilas.

Kako kaže, on je uvredio na najgori mogući način srpski narod, a njega Dragan Đilas predstavlja kao primer kako treba neki predsednik da se ponaša.

“Predsednik Srbije i drugi funkcioneri obeležiće današnji datum u Sremskoj Mitrovici gde su Srbi ubijeni. A recite mi kada su i gde obeležavali godišnjice Đilas i njegovi? Da li je iko Jevrejima zamerio kada obeležavaju iobilaze bilo koje od njihovih svratišta”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, Tadić, Đilas i ostali su se izvinjavali Hrvatima za zločine nad njima, ali nismo čuli da su se oni izvinili nama.

“Nemačka deca uče da se stide Holokausta. Nećete čuti nigde ispred nemačkog fakulteta da ne znaju šta se dešavalo i da se tome smeju”, rekao je Vučićević.

Podsetio je da Jeremić hvali Hrvatsku i u borbi sa koronavirusom i poredi je sa nama, što je, kako kaže, krajnje neuporedivo.

Vučićević je istakao da je razgovarao sa ozbiljnim stručnjacima i da neke zemlje u okruženju skrivaju pravi broj žrtava od koronavirusa.

“Videćemo da su mnoge zemlje, pa i Hrvatska krili pravo stanje i pravu smrtnost od Korone”, rekao je Vučićević, i dodao da je sve više očigledno da imaju neskriveni savez sa Hrvatima.

“Kako se neki epidemiolozi u Zagrebu odjednom bave situacijom u Beogradu. Juče niko nije hteo da prenese to da je Index, Hrvatski portal, pisao i priznao da će posle ove krize Srbija po prvi put ekonomski u istoriji, da pretekne Hrvatsku”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, MMF to kaže, svi to kažu, tako da, dodaje, to je sasvim izvesno.

“Znajući predsednika Vučića i to kako radi ova Vlada siguran sam da će rezultati biti bolji od predviđenih”, rekao je Vučićević.

Vučićević je istakao da nema lepše zastave na svetu, povodom poklona koji je dobio od zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, kao i da nije video ništa lepše u Beogradu do srpskih zastava koje se vijore sa prozora I ispred kuća.

“Kada bismo mi usvojili po nešto dobro od amerikanaca, kao što je kult zastave, ne bi bilo loše. Svakom Srbinu je njegova zastava najlepša. Nekima se to očigledno ne sviđa, a vidim da ima hejterskih psihopata kojima smeta”, rekao je Vučićević.

Kako kaže, a ti koji napadaju ne rade ništa drugo, pa im poručuje da mogu da nastave to da rade i dalje.

“Oni smatraju da je to politička kampanja, ali mi nije jasno kakva je stranka zastava Srbije, ona je svačija i nema stranu. Ona je zastava svih nas i treba da bude najdraža svima”, rekao je Vučićević.